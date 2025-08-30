Legisladores destacaron "un gran presupuesto" para combatir la desigualdad en las infancias.

El royecto será presentado este domingo a las siete de la tarde ante la vicepresidenta de la república y el presidente de la cámara de representantes, Sebastián Baldomir.

Caggiani recalcó que hay un cumplimiento de casi un cincuenta por ciento de las 63 medidas que el Frente Amplio se comprometió por con la ciudadanía, las que ya están en proceso de ejecución. "El conjunto restante de la de las cincuenta por ciento de medidas que faltan, tienen que ver con acciones que tendrán la posibilidad de cumplirse teniendo aprobado este instrumento", explicó.

El senador destacó que este presupuesto se basa en tres grandes ejes: "Uno tiene que ver con el desarrollo y el trabajo, el crecimiento económico del país sostenido estabilidad. El otro objetivo es la reducción de la desigualdad, enfocado sobre todo en un incremento muy significativo de recursos destinados a las infancias y a las adolescencia de nuestro país. Y el tercero es combatir otro de los grandes flagelos que está viviendo nuestra sociedad y que pasa por reducir las niveles de inseguridad y de letalidad".

"Esos son los tres objetivos, el desarrollo del trabajo, la reducción de la desigualdad, enfocado sobre todo en las infancias y las adolescencias, y la reducción de la inseguridad", agregó.

En el tema de las infancias y adolescencias remarcó que "hay algunos proyectos muy importantes, como el fortalecimiento del bono crianza y del bono escolar que ya se comenzó a implementar, pero que se va a universalizar para los escolares que asistan a a primaria, en la extensión del tiempo pedagógico, entre otras cosas, en las escuelas tanto de tiempo completo como tiempo extendido, y un conjunto muy importante también de iniciativas".