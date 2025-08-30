Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Orsi se reunió con legisladores

Legisladores destacaron "un gran presupuesto" para combatir la desigualdad en las infancias

Legisladores del Frente Amplio mostraron su conformidad con las prioridades del gobierno en el presupuesto. Pobreza infantil, trabajo e inseguridad.

Legisladores destacaron un gran presupuesto para combatir la desigualdad en las infancias.

Legisladores destacaron "un gran presupuesto" para combatir la desigualdad en las infancias.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Legisladores del Frente Amplio compartieron una jornada con el presidente Yamandú Orsi, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el secretario Alejandro "Pacha" Sánchez para conocer de primera mano el presupuesto que será entregado oficialmente mañana a la vicepresidenta, Carolina Cosse.

Algunos de los presentes destacaron que fue "una preciosa jornada de trabajo" donde 65 legisladores y legisladoras pudieron analizar los ejes centrales del presupuesto.

La opinión de los legisladores

"Para nosotros es un desafío enorme y estamos muy contentos porque es un gran presupuesto en en un contexto sin duda también particular, porque vivimos un nuevo tiempo político en nuestro país", explicó el senador Daniel Caggiani.

El royecto será presentado este domingo a las siete de la tarde ante la vicepresidenta de la república y el presidente de la cámara de representantes, Sebastián Baldomir.

Caggiani recalcó que hay un cumplimiento de casi un cincuenta por ciento de las 63 medidas que el Frente Amplio se comprometió por con la ciudadanía, las que ya están en proceso de ejecución. "El conjunto restante de la de las cincuenta por ciento de medidas que faltan, tienen que ver con acciones que tendrán la posibilidad de cumplirse teniendo aprobado este instrumento", explicó.

El senador destacó que este presupuesto se basa en tres grandes ejes: "Uno tiene que ver con el desarrollo y el trabajo, el crecimiento económico del país sostenido estabilidad. El otro objetivo es la reducción de la desigualdad, enfocado sobre todo en un incremento muy significativo de recursos destinados a las infancias y a las adolescencia de nuestro país. Y el tercero es combatir otro de los grandes flagelos que está viviendo nuestra sociedad y que pasa por reducir las niveles de inseguridad y de letalidad".

"Esos son los tres objetivos, el desarrollo del trabajo, la reducción de la desigualdad, enfocado sobre todo en las infancias y las adolescencias, y la reducción de la inseguridad", agregó.

En el tema de las infancias y adolescencias remarcó que "hay algunos proyectos muy importantes, como el fortalecimiento del bono crianza y del bono escolar que ya se comenzó a implementar, pero que se va a universalizar para los escolares que asistan a a primaria, en la extensión del tiempo pedagógico, entre otras cosas, en las escuelas tanto de tiempo completo como tiempo extendido, y un conjunto muy importante también de iniciativas".

Dejá tu comentario

Te puede interesar