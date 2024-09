¿Nuevos convocados?: Bielsa con la mira puesta en Peñarol y su partido por Copa Libertadores

El argentino contó en conferencia de prensa que se encuentra buscando sustituto para el puesto de delantero ante la ausencia por suspensión de Darwin Nuñez. “Por cómo yo me he manejado, es claro que Darwin Núñez tiene un rol protagónico, tengo muchas esperanzas en Federico Viñas, y está Luis Suárez que para mí fue un aporte muy significativo. Al no estar Darwin y Viñas, y al no estar Luis Suárez, tuve que buscar otras opciones, y a veces esas opciones nos las que muchos imaginen como las mejores. Olivera puede ser wing derecho o wing izquierdo, y según mi valoración puede ser un buen centroatacante.”

Luego agregó “También está Luciano Rodríguez, que es wing derecho pero que yo ya lo he usado como centrodelantero. Cuando fue transferido tuvo una baja de rendimiento, tiene pocos minutos de competencia en su club y eso retrasa su puesta a punto. También manejé la opción de Merentiel, que es una opción con vigencia porque juega con regularidad en un muy buen equipo. A cualquier selección del mundo le cuesta tener cinco centrodelanteros de ese nivel, Uruguay no tiene por qué estar por fuera de esa lógica” dijo Marcelo Bielsa.