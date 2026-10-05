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Deportes oriental | Segunda División |

al rojo vivo

Oriental es nuevo líder de la Segunda División a falta de cinco fechas

El paceño aprovechó el traspié de Plaza Colonia para treparse a lo más alto de la Anual. Además, Atenas igualó a los del oeste como escolta en la divisional.

Oriental nuevo líder de la Segunda División.

Oriental nuevo líder de la Segunda División.

 @orientalfcsad
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La recta final de la Segunda División atraviesa un momento sumamente atractivo. Por la vigesimoprimera fecha, Plaza Colonia cayó como local algo que fue aprovechado por Oriental que a falta de cinco fechas para el final, quedó como el único líder de la tabla Anual.

El equipo patablanca se encontró con un Cerrito que pese a estar peleando por la permanencia se quedó con una victoria formidable. Este resultado dejó servido en bandeja el liderazgo a Oriental que igualó ante Colón y quedó como el único líder. Además, Atenas de San Carlos derrotó en la hora a Tacuarembó y es uno de los dos escoltas.

Quien consiguió una victoria muy importante fue Rentistas que derrotó a Huracán, quedó cuarto en la tabla y sueña con pelear uno de los ascensos directos. Un escalón por debajo aparece Fénix que ganó su partido y se afianza en puestos de playoffs.

Por la permanencia hubo resultados de gran impacto. Uruguay Montevideo perdió y quedó al borde del descenso, mientras que Miramar Misiones ganó un duelo directo ante Paysandú para salir de la zona roja y condenar a los sanduceros. Además, La Luz logró una remontada épica para seguir soñando con la permanencia.

La vigesimoprimera fecha de la Segunda División

Resultados

  • Miramar Misiones 1-0 Paysandú
  • Rentistas 2-1 Huracán
  • Tacuarembó 0-1 Atenas
  • Colón 0-0 Oriental
  • Fénix 2-0 Uruguay Montevideo
  • Plaza Colonia 1-3 Cerrito
  • La Luz 3-2 River Plate

Posiciones

  1. Oriental - 45
  2. Plaza Colonia - 44
  3. Atenas - 44
  4. Rentistas - 42
  5. Fénix - 40
  6. Colón - 39
  7. Cerrito - 38
  8. Huracán - 36
  9. River Plate - 34
  10. La Luz - 34
  11. Miramar Misiones - 30
  12. Paysandú - 29
  13. Tacuarembó - 27
  14. Uruguay Montevideo - 26

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