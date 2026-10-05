Oriental es nuevo líder de la Segunda División a falta de cinco fechas

El equipo patablanca se encontró con un Cerrito que pese a estar peleando por la permanencia se quedó con una victoria formidable. Este resultado dejó servido en bandeja el liderazgo a Oriental que igualó ante Colón y quedó como el único líder. Además, Atenas de San Carlos derrotó en la hora a Tacuarembó y es uno de los dos escoltas.