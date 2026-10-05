La recta final de la Segunda División atraviesa un momento sumamente atractivo. Por la vigesimoprimera fecha, Plaza Colonia cayó como local algo que fue aprovechado por Oriental que a falta de cinco fechas para el final, quedó como el único líder de la tabla Anual.
al rojo vivo
Oriental es nuevo líder de la Segunda División a falta de cinco fechas
El paceño aprovechó el traspié de Plaza Colonia para treparse a lo más alto de la Anual. Además, Atenas igualó a los del oeste como escolta en la divisional.