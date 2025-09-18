Palmeiras fue muy superior pero un gol en la hora deja con vida a River Plate

Para el segundo tiempo, River Plate salió con otra actitud pero nunca pudo ser claro en el último tramo del encuentro. Pero tanto fue la insistencia, cuando el reloj marcaba el minuto 89, Martinez Quarta remató desde afuera del área, y gracias a un desvío en un defensor, logró convertir el descuento para los argentinos.

Joaquín Piquerez fue titular y jugó los noventa minutos en Palmeiras, en donde ingresaron Emiliano Martínez y Facundo Torres en la segunda mitad. En River Plate, Sebastián Boselli estuvo en el banco de suplentes pero no vio minutos.

Se cierra la ida con dos partidos

Este jueves se cerrarán los partidos de ida de la Copa Libertadores con dos encuentros. Desde las 19:00 horas, Liga de Quito recibe en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a San Pablo, encuentro que será arbitrado por Yael Falcón Pérez.

El otro partido comenzará a las 21:30 y enfrentará a Flamengo ante Estudiantes de La Plata, que tendrá lugar en el Estadio Maracaná y será arbitrado por el colombiano Andrés Rojas.