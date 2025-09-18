Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Once Caldas | Independiente del Valle | Bolívar

La gran sorpresa

Sudamericana: histórico triunfo de Once Caldas y empate agónico de Bolívar

El elenco colombiano venció como visitante a Independiente del Valle, mientras que el celeste de Bolivia empató en la hora ante Atlético Mineiro.

Once Caldas, la gran sorpresa de la Sudamericana.

 Foto: Sudamericana
La ida de los cuartos de final de la Sudamericana nos dejó dos partidos con resultados sorpresivos. Once Caldas de Colombia dio un batacazo en Ecuador, mientras que Bolívar y Atlético Mineiro empataron en un partidazo en la altura de La Paz.

Independiente del Valle 0 - 2 Once Caldas

El torneo del equipo colombiano es formidable, y sigue a pasos agigantados. Esta vez consiguió un triunfo histórico en Ecuador que lo deja en una posición inmejorable de cara a la revancha de la próxima semana.

Con dos goles de Dayro Moreno, que a sus 40 años sigue siendo determinante, Once Caldas venció 2 a 0 a Independiente del Valle. Los ecuatorianos jugaron con diez todo el segundo tiempo, por la expulsión de Mateo Carabajal.

Bolívar 2 - 2 Atlético Mineiro

Partido de alto voltaje en el Hernando Siles de La Paz, que vio una remontada épica del equipo locatario. El partido comenzó favorable para los brasileños que en apenas un minuto marcó una distancia de dos goles gracias a los tantos de Alexsander y Vitor Hugo.

Para la segunda mitad, Bolívar salió a llevarse el partido por delante, descontó con un gol de Robson Matheus, pero en una de las últimas jugadas del partido, Dorny Romero puso el empate con sabor de victoria para los bolivianos.

En Bolívar, Martín Cauteruccio fue titular, jugó los noventa minutos y falló un penal en el segundo tiempo.

El último y se cierra

Luego de la polémica e incidentes, Universidad de Chile avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y este jueves estará visitando a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de Perú, encuentro que será arbitrado por el brasilero Ramon Abatti.

