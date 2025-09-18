Remedi o Terans la duda de Aguirre para enfrentar a Juventud de Las Piedras

Así las cosas, el equipo de Peñarol para enfentar a Juventud sería con Braian Cortés; Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; Jesús Trindad, Ignacio Sosa; Diego García, Leonardo Fernández, Eric Remedi y David Terans y Maximiliano Silvera.

Llegó Báez

Jaime Báez llegó este miércoles al Aeropuerto Internacional de Carrasco. procedente de Italia, para firmar su retorno con Peñarol. “Estoy muy feliz, contento de volver, con mucha energía y muchas ganas”, dijo a los medios el extremo de 30 años al hacer su arribo al país, apenas cuatro meses después de haber retornado a Italia.

“Me fui porque era un acuerdo que teníamos con Diego (Aguirre) y con el club. Hoy se dio la posibilidad de volver por la lesión de Javi, (Cabrera) todos saben, y yo seguía libre. Se dio todo para la vuelta y estoy feliz por eso”, reiteró el atacante, a quien el entrenador aurinegro pidió especialmente a la dirigencia.

“Diego me preguntó cómo estaba. Quería saber cómo me sentía y, si tenía ganas de volver, cómo volvería. Me preguntó por la parte física, si me estaba entrenando. Sabiendo que ya conozco al grupo, la adaptación seguramente sea mucho más rápida que otros jugadores”, valoró, y aclaró que nunca dejó de entrenar. “Hice una preparación para llegar a punto donde me tocara ir. Me siento bien. Dentro de la cancha lo iré viendo mejor”, expresó.