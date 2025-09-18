A comienzos de esta semana, se hicieron oficiales los detalles para los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, pero en las últimas horas el cronograma sufrió modificaciones y en tres de los cuatro partidos hay cambios respecto a lo presentado inicialmente.
a reagendar
Cambios en la fijación de la Copa AUF Uruguay: ¿Cuándo juegan Peñarol y Tacuarembó?
El partido entre el carbonero y el rojo del norte se mantiene para el 24 de setiembre en el Estadio Goyenola, pero se adelantó para las 20:30 horas.