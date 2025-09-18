Hacete socio para acceder a este contenido

Copa AUF | Peñarol | Tacuarembó

a reagendar

Cambios en la fijación de la Copa AUF Uruguay: ¿Cuándo juegan Peñarol y Tacuarembó?

El partido entre el carbonero y el rojo del norte se mantiene para el 24 de setiembre en el Estadio Goyenola, pero se adelantó para las 20:30 horas.

Cambios en los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

 Foto: Copa AUF Uruguay
El partido entre Tacuarembó y Peñarol, que se jugará en el Raúl Goyenola, mantiene su fijación para el miércoles 24 se setiembre, pero modifica su horario ya que comenzará a las 20:30 horas. Esto se da en el marco de un pedido de cambiar el día del encuentro, algo a lo que el norteño se negó.

El jueves Racing y Universitario de Salto se enfrentarán a las 15:30 en el Parque Roberto. Los salteños buscarán el gran batacazo de la temporada para colocarse en semifinales, ante un elenco cervecero de temporada muy irregular.

Los cambios más significativos serán en los otros dos partidos, que se jugarán la semana siguiente. Plaza Colonia recibirá a Albion en el Parque Prandi el martes 1 de octubre a las 20:30, mismo horario en el que Defensor Sporting recibirá a Central Español el miércoles 2 de octubre.

