Cambios en la fijación de la Copa AUF Uruguay: ¿Cuándo juegan Peñarol y Tacuarembó?

El partido entre Tacuarembó y Peñarol, que se jugará en el Raúl Goyenola, mantiene su fijación para el miércoles 24 se setiembre, pero modifica su horario ya que comenzará a las 20:30 horas. Esto se da en el marco de un pedido de cambiar el día del encuentro, algo a lo que el norteño se negó.