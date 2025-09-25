Palmeiras imparable: goleó a River Plate y es semifinalista de la Libertadores

De ahí en más el partido cambió. Sobre el cierre, Acuña bajó a Torres dentro del área, se fue expulsado y José Manuel López sentenció el partido para los brasileros. Minutos más tarde, el propio delantero ganó de espaldas, giró y sacó un tremendo zurdazo para convertir el tercer gol de Palmeiras.

Palmeiras es semifinalista de la Libertadores, y ahora espera por su rival que saldrá del choque entre Liga de Quito y San Pablo, serie que se juega esta noche y tiene ventaja para los ecuatorianos.

Joaquín Piquerez fue titular en el verdao, club en el que ingresaron Emiliano Martínez y Facundo Torres en la segunda mitad. Sebastián Boselli fue suplente en River Plate pero no sumó minutos.

Se cierran los cuartos de final de la Libertadores

Esta noche se jugarán los dos últimos pasajes a las semifinales del máximo torneo continental. A las 19:00 horas, San Pablo será local ante Liga de Quito, serie en la que los ecuatorianos ganaron 2 a 0 el partido de ida.

Desde las 21:30, Estudiantes de La Plata buscará revertir el 2 a 1 de la ida, cuando en su casa reciba al Flamengo.