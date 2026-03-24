Partidazo y pico en el Prado: Liverpool y Central Español igualaron 3 a 3

El encuentro se hizo de ida y vuelta pero sin demasiada claridad. Sobre el minuto 42, nuevamente de cabeza, Federico Martínez ganó dentro del área pero esta vez la pelota se fue desviada.

Y del aviso, llegó la concreción. Luego de un tiro de esquina a favor de Central Español, Liverpool salió de contragolpe, Federico Martínez quedó mano a mano con Alves a quien eludió con clase y definió con el arco libre para dar vuelta el resultado.

Pero el primer tiempo nos iba a dejar una alegría más. En la última, Ignacio Rodríguez ganó de cabeza dentro del área chica, marcando el empate para el equipo palermitano.

El segundo tiempo comenzó de la misma manera en que terminó. Luego de una aproximación importante, Central Español iba a volver a ponerse en ventaja gracias a un gran zapatazo de Máximo Alonso que desde afuera del área cruzó la pelota, haciendo imposible cualquier reacción de Campaña.

Y si ya era un partidazo, apenas un par de minutos luego del empate palermitano, un desborde por la derecha terminó con un centro al área en el que Facundo Barceló anticipó y puso el tercer gol para Liverpool.

Los minutos finales tuvieron un gran vértigo, con posibilidades muy claras para ambos equipos y un partido que con el paso de los minutos se volvió entrecortado y muy friccionado.

Liverpool

Martín Campaña; Enzo Castillo, Santiago Strasorier, Facundo Perdomo, Diego Romero; Kevin Amaro, Martín Rabuñal, Gonzalo de Mello; Diego Zabala; Federico Martínez, Facundo Barceló.

DT: Camilo Speranza

Central Español

Rodolfo Alves; Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, Juan Dupont; Guillermo Gandolfo, Marcos Montiel, Franco Muñoz, Máximo Alonso; Fernando Camarda, Raúl Tarragona.

DT: Pablo de Ambrosio