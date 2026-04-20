Primera Amateur: se sorteó el fixture pero la fecha de comienzo está en duda

El segundo de la Anual jugará una final contra el ganador del Torneo Inicial para conocer al segundo ascendido. Además, los dos equipos mejor ubicados en la tabla Anual que no hayan logrado el ascenso, jugarán una promoción contra los dos últimos de la Segunda División.

Las series de la Primera Amateur

Para esta temporada, Paysandú y Huracán lograron el ascenso y no participarán. Los clubes que se suman a esta divisional son Rampla Juniors y Artigas (provenientes de la Segunda División) a quienes se le suman Deportivo LSM y Los Gorriones (provenientes de la Divisional D).

Serie A: Alto Perú, Bella Vista, Cooper, Deportivo Italiano, Deustcher, Frontera Rivera, Los Halcones, Mar de Fondo, Rampla Juniors y Rocha.

Serie B: Artigas, Basañez, Canadian, Deportivo LSM, Durazno, Lito, Parque del Plata, Platense, Potencia y Salus.

Serie C: Bella Italia, Deportivo Colonia, Huracán Buceo, Los Gorriones, Salto, Sud América, Terremoto, Villa Española y Villa Teresa.

¿Por qué puede aplazarse?

Si bien todo estaba pensado para que comenzara este fin de semana, diez clubes presentaron una carta para aplazar el comienzo. En la nota enviada al presidente de la Primera Amateur, Ruben Goyán, aparecen las firmas de Canadian, Parque del Plata, Villa Teresa, Deportivo Italiano, Frontera Rivera, Los Halcones, Sud América, Huracán Buceo y Potencia.

En el documento publicado por el medio Rumbo al Ascenso, los clubes justifican el pedido en cuatro dificultades: