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Deportes Primera Amateur |

comienzo en vilo

Primera Amateur: se sorteó el fixture pero la fecha de comienzo está en duda

Por pedido de algunas instituciones, el inicio del Campeonato Uruguayo de la Primera Amateur podría aplazarse.

Podría aplazarse el inicio de la Primera Amateur.

Podría aplazarse el inicio de la Primera Amateur.

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Con la presencia de equipos históricos de nuestro fútbol, el pasado viernes se llevó a cabo el sorteo del fixture de la Primera Amateur. Según estaba estipulado, este fin de semana estaría comenzando la actividad, pero el pedido de un grupo de clubes podría aplazar el mismo.

El formato de esta edición contará con un Torneo Inicial y un Torneo Final. Los veintinueve equipos fueron divididos en tres series dónde jugarán todos contra todos (un único partido) y en dónde los ganadores de cada serie más el mejor segundo clasificarán a las semifinales. El campeón del Torneo Inicial asegurará un lugar en la definición.

El Torneo Final estará conformado por los seis mejores equipos de cada serie (en total, participarán 18 clubes de esta instancia) en dónde se enfrentarán todos contra todos en un formato de una sola rueda. Estos puntos, sumados a los de la fase inicial, conformarán una tabla Anual en dónde el ganador ascenderá a la Segunda División.

El segundo de la Anual jugará una final contra el ganador del Torneo Inicial para conocer al segundo ascendido. Además, los dos equipos mejor ubicados en la tabla Anual que no hayan logrado el ascenso, jugarán una promoción contra los dos últimos de la Segunda División.

Las series de la Primera Amateur

Para esta temporada, Paysandú y Huracán lograron el ascenso y no participarán. Los clubes que se suman a esta divisional son Rampla Juniors y Artigas (provenientes de la Segunda División) a quienes se le suman Deportivo LSM y Los Gorriones (provenientes de la Divisional D).

Serie A: Alto Perú, Bella Vista, Cooper, Deportivo Italiano, Deustcher, Frontera Rivera, Los Halcones, Mar de Fondo, Rampla Juniors y Rocha.

Serie B: Artigas, Basañez, Canadian, Deportivo LSM, Durazno, Lito, Parque del Plata, Platense, Potencia y Salus.

Serie C: Bella Italia, Deportivo Colonia, Huracán Buceo, Los Gorriones, Salto, Sud América, Terremoto, Villa Española y Villa Teresa.

¿Por qué puede aplazarse?

Si bien todo estaba pensado para que comenzara este fin de semana, diez clubes presentaron una carta para aplazar el comienzo. En la nota enviada al presidente de la Primera Amateur, Ruben Goyán, aparecen las firmas de Canadian, Parque del Plata, Villa Teresa, Deportivo Italiano, Frontera Rivera, Los Halcones, Sud América, Huracán Buceo y Potencia.

En el documento publicado por el medio Rumbo al Ascenso, los clubes justifican el pedido en cuatro dificultades:

  • Infraestructura: entienden que no hay escenarios suficientes habilitados para jugar los partidos.
  • Situación Administrativa: un retraso en la gestión de las fichas médicas ante los organismos pertinetes.
  • Seguridad Jurídica: aún hay fallos pendientes por parte del Tribunal de Penas de la Divisional D.
  • Coyuntura Económica: hay clubes que tienen serias dificultades económicas para afrontar los costos previos al inicio del torneo.

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