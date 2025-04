Peirano: "No hay que dar de baja" a Nacional en la Copa

Con el correr de los minutos el equipo se fue apagando, se mostró impreciso y con jugadores que por más nombre que tengan, no dan la talla en un equipo grande como el tricolor.

El planteo de Peirano fue cauteloso, tomando muchas precauciones ante un equipo que no es ningún cuco. Una línea de 5 que no se entendió desde el principio. Con laterales que no subían y con los jugadores más desiquilibrantes del plantel en el banco de suplente. Lo de anoche en el Gran Parque Central por momentos fue inentendible.

Nacional tenía que salir por los tres puntos y no lo hizo. Hipotecó su chance de avanzar en la Libertadores y está en riesgo llegar a la Copa Sudamericana.

Pero Peirano con dos entrenamientos no es el único responsable del momento. Con apenas 48 horas de trabajon tuvo que plantear un partido por Copa Libertadores y no le salió bien al flamante entrenador. Sin embargo, el manejo de los últimos meses en la institución tricolor esta dejando más dudas que certezas. Desde enero con la posible llegada de un nuevo entrenador que se terminó cayendo por la determinación de un jugador, quedó claro que el club no tiene un rumbo concreto.

La continuidad de Lasarte, que nunca fue la primera opción, tampoco dio resultado y los entrenadores que se manejaron luego de que fue cesado declinaron llegar a Nacionl por diferentes motivos.

El análisis de Peirano

Luego de haber perdido como local ante Bahía, el nuevo técnico tricolor Pablo Peirano habló en conferencia de prensa y dijo que Nacional no hizo un partido timorato. "En ningún momento pensamos en hacer un partido timorato ni mucho menos. La sensación de todos los que estabamos ahí adentro es que no nos vamos confomres obviamente con el resultado. La actitud y las cosas que les pedimos a los muchachos las cumplieron de una manera correcta. En cuanto al sistema y en los espacios para atacar. Sabíamos también que teníamos que tener un buen bloque para contener el juego de ellos. Fue un partido de pocas situaciones de gol. Ellos concretaron la que tuvieron, tuvieron otra sobre el final del primer tiempo. Después fue un partido disputado y parejo en todas las línea", aseguró el entrenador.

"Me gustó el comportamiento que tuvo la línea de tres. Hoy presentamos un 3-4-3 para jugar y un 3-4-2-1 para colocar en el medio a los puntas más ofensivos, colocarlos en el medio y darle pasaje a los laterales. Vargas cumplió lo que le pedí durante el partid. Se ubicó bien, luchó, ganó y perdió, como todos, pero nunca dejó de intentar y eso se valora mucho de mi parte. Me gustó el funcionamiento, me gustó la forma en la que interpretaron. Por supuesto nos faltó un poco más de precisión y claridad para esas últimas pelotas que mandamos desde las bandas. Pero se intentó y fue productivo por momentos ese juego que tuvimos. Intentamos hasta el final. No pudimos quedarnos por lo menos con ese empate, que hubiese sido lo más justo", dijo Peirano.

"Duros los dos resultados, eso no hay dudas. Quedo esperanzado por la actitud, por las formas. Tenemos mucho para mejorar. Mantener algunos pasajes del partido, llevarlos a más tiempo en intensidad y juego. Hay que seguir construyendo desde los aspectos táctico, técnico y físico. Llevar a todos a un nivel más alto. En la Copa todavía falta. No hay que darse de baja ni mucho menos. Hay que seguir con la cabeza levantada y presentarse como los hacemos siempre" .