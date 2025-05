Peirano pierde otro jugador para la Libertadores y ya son cuatro

Nacional tiene que ganar y esperar que Internacional supere a Bahía para meterse en Sudamericana, pero el entrenador no la tiene facil para armar el once inicial debido a las lesiones.

En las últimas horas Peirano recibió otra mala noticia. Jeremía Recoba, quien cayó muy mal sobre su rodilla derecha en la última jugada del encuentro contra Progreso, está descartado para enfrentar al conjunto colombiano.

La rodilla se dobló luego de un tremendo salto, y el futbolista aún tiene dolor. Este domingo, caminó alrededor de la cancha principal de Los Céspedes, pero este lunes, será sometido a una resonancia magnética en su rodilla, para descartar una lesión grave. Está claro que no llegará a jugar el partido del miércoles.

Recoba se suma a las lesiones de Sebastián Coates, Diego Herazo y Jonathan Rodríguez, por lo cual el potencial del equipo se verá sensiblemente disminuido en un partido que será crucial para el tricolor.

Carneiro trabaja con pelota

Por otra parte, Gonzalo Carneiro comenzó a realizar trabajos con pelota por primera vez luego de lo que fue su grave lesión de ligamentos cruzados el 13 de julio del año pasado contra Danubio.

Según informó el técnico Pablo Peirano tras la victoria sobre Progreso por 1-0 el viernes a la noche, "a Gonzalo le falta todavía. La semana que viene hará su primera práctica de fútbol y ahí empezará otra fase para lo que es su recuperación que es soltarse, moverse con pelota y tener otra clase de movimientos y luego tendrá una competencia interna que él mismo deberá luchar por un lugar, hay que ver cómo se comporta. Estamos en una etapa recién de puesta a punto".

En la cima de la Anual

Nacional ganó el viernes pasado ante Progreso en un pobre partido. Pero esos tres puntos lo dejaron en la cima de la tabla anual. Con gol en contra de Gianfranco Trasante, Nacional se quedó con los tres puntos y nada más. El viernes decíamos que Romulo Otero iba a entrar en el equipo titular, pero el técnico sorprendió a todos con la inclusión de Eduardo Vargas. El chileno volvió a tener una opaca actuación y salió en el entretiempo, sin embargo el cambio no fue por decisión técnica sino por un malestar que sufrió el jugador.

Pablo Peirano explicó la salida del chileno y reconoció que fue el peor partido desde que asumió como técnico de Nacional. "Tuvimos la posesión, llegamos al borde del área, nos costó la profundidad y generar situaciones de gol reales. Nos encontramos con un buen bloque, difícil de romper, también fueron peligrosas las transiciones de Progreso. Nos costó encontrar los circuitos por afuera y tener profundidad. De tanto insistir, a veces de buena manera, a veces más por impulso logramos anotar. Lo más importante era sumar de a tres", aseguró.

Sabre la salida del chileno el entrenador fue contundente: "En el caso de Vargas, se descompuso. No era tema de buscar una variante, estaba con vómitos, fue para el baño enseguida. No teníamos pensado mover nada, solamente faltaba ajustar la última parte, porque estaban bien cerrados por las bandas y nos estaba costado entrar".

Sobre el partido en general, Peirano dijo que fue "el más impreciso, me dio la sensación. El más duro. Desde que me conozco, en el fútbol uruguayo hay un montón de estos partidos y lo más importante es el resultado. Tenemos que trabajar y mejorar en el último cuarto para tener más opciones. Hoy estuvimos imprecisos, nos costó sostener la pelota en la parte de ataque", aseguró Peirano.

"La victoria la valoro, el fútbol uruguayo lo conozco muy bien, estos partidos se dan mucho. Me voy a ocupar mucho de algunas cosas que tenemos que seguir mejorando. Preocupado quedaría si el equipo no insistiera, aún en el error, fuimos con ímpetu, no tomamos los caminos correctos pero el equipo insistió. Desde ahí se puede corregir. Si eso falta, diría que estoy preocupado. Tengo que lograr que el funcionamiento sea más fluido en el último cuarto. Seguimos trabajando en la construcción del juego".