Los partidos que definirán la Anual se jugarán el jueves desde las 16:30 horas. Peñarol enfrentará a Cerro Largo en el Campeón del Siglo, MC Torque visitará a Progreso en el Paladino mientras que Boston River recibirá en Florida a Deportivo Maldonado.

El descenso al rojo vivo: cuatro para un lugar

Un triunfo enorme de Wanderers en el cierre de la penúltima fecha entreveró definitivamente lo que será la definición del tercer descenso a la Segunda División y que se sumará a Progreso y Danubio.

Wanderers y Cerro llegan en el último lugar con igualdad de puntos por lo que quien sume más puntos, se quedará en primera. Pero también está atento a esto Cerro Largo que está apenas dos puntos por arriba por lo que si no gana y sus perseguidores suman de a tres, pone en riesgo su permanencia.

Por otro lado está Central Español que si bien está prácticamente salvado, una serie de resultados podría condenarlo a perder la categoría.

La definición será el viernes a partir de las 16:30 horas. Wanderers visitará a Liverpool en el Estadio Franzini, Cerro recibirá a Nacional mientras que Central Español deberá jugar ante Racing en el Parque Roberto. Cerro Largo jugará el jueves ante Peñarol.