Regresos clave y variantes tácticas

Para este duelo decisivo, Aguirre recupera piezas fundamentales tras cumplir sus respectivas suspensiones. Washington Aguerre retornará a la custodia del arco y Eric Remedi volverá a la zona de volantes, mientras que el colombiano Luis Angulo estará a la orden en el banco de relevos. Asimismo, Nahuel Herrera integrará la convocatoria y según se supo, será titular ante el arachán en lugar de Lucas Ferreira.

En cuanto al planteo táctico, el entrenador dejará atrás la fórmula del doble nueve, relegando a Abel Hernández al banco de suplentes. Por otra parte, el argentino Leonel Jaime ingresará desde el vamos, ocupando el lugar del juvenil Leandro Umpiérrez. Quienes no estarán a disposición de la "Fiera" son Jonathan Rodríguez y Tomás Olase, ambos trabajando de forma diferenciada.

De esta manera, la oncena probable de Peñarol será con: Washington Aguerre; Ignacio Alegre,Nahuel Herrera, Germán Pezzella, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Nicolás Fernández; Javier Cabrera, Leonel Jaime, Eduardo Darias; y Matías Arezo.

Un rival que se juega la categoría

Del otro lado estará el Cerro Largo dirigido por Bruno Silva, que arriba a la capital tras dos encuentros sin victorias y con la soga al cuello en la tabla del descenso. El conjunto arachán suma 87 puntos, apenas dos unidades por encima de Montevideo Wanderers y Cerro.

La ecuación para la visita tiene la misma carga dramática: un triunfo en el Campeón del Siglo le garantizará su permanencia en la máxima categoría para la temporada 2027. Por el contrario, una derrota combinada con victorias de bohemios y villeros decretará su pérdida de categoría.