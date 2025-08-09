Peñarol batió un récord histórico con una goleada clásica

Desarrollo del partido

Peñarol se fue al descanso con una cómoda ventaja de 2 a 0, gracias a los goles de Maxi Silvera y Emanuel Gularte. En el segundo tiempo, Matías Arezo sentenció la goleada con el tercer y definitivo gol a los 40 minutos. A pesar de la ausencia de público debido a una sanción, el equipo aurinegro hizo pesar su localía y controló el juego sin sufrir en su arco.