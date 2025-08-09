Peñarol batió un récord histórico con una goleada clásica

En una jornada que quedará grabada en la historia del fútbol uruguayo, Peñarol no solo se impuso a su tradicional rival, Nacional, con un contundente 3 a 0, sino que también alcanzó un hito sin precedentes: las 200 victorias en clásicos.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El partido, disputado en el Estadio Campeón del Siglo, mostró un claro dominio de Peñarol de principio a fin. La superioridad del equipo local fue evidente desde el pitido inicial, dejando a Nacional sin capacidad de reacción y mostrando su versión más desconcertada.
Desarrollo del partido
Peñarol se fue al descanso con una cómoda ventaja de 2 a 0, gracias a los goles de Maxi Silvera y Emanuel Gularte. En el segundo tiempo, Matías Arezo sentenció la goleada con el tercer y definitivo gol a los 40 minutos. A pesar de la ausencia de público debido a una sanción, el equipo aurinegro hizo pesar su localía y controló el juego sin sufrir en su arco.
El triunfo le permite a Peñarol acercarse a tres puntos en la Tabla Anual y sacar una ventaja de seis unidades en el último torneo del año.
Estadísticas históricas de clásicos
Con esta victoria, la estadística de los clásicos jugados hasta la fecha (575 partidos) se actualiza de la siguiente manera:
-
Peñarol: 200 victorias
Empates: 186
Nacional: 183 victorias
Partidos anulados: 6