Deportes Peñarol | récord | Nacional

Grabado en la memoria

Peñarol batió un récord histórico con una goleada clásica

Con la victoria clásica de 3 a 0, Peñarol alcanzó un nuevo récord que marca la historia del fútbol uruguayo.

Por Redacción de Caras y Caretas

En una jornada que quedará grabada en la historia del fútbol uruguayo, Peñarol no solo se impuso a su tradicional rival, Nacional, con un contundente 3 a 0, sino que también alcanzó un hito sin precedentes: las 200 victorias en clásicos.

El partido, disputado en el Estadio Campeón del Siglo, mostró un claro dominio de Peñarol de principio a fin. La superioridad del equipo local fue evidente desde el pitido inicial, dejando a Nacional sin capacidad de reacción y mostrando su versión más desconcertada.

Desarrollo del partido

Peñarol se fue al descanso con una cómoda ventaja de 2 a 0, gracias a los goles de Maxi Silvera y Emanuel Gularte. En el segundo tiempo, Matías Arezo sentenció la goleada con el tercer y definitivo gol a los 40 minutos. A pesar de la ausencia de público debido a una sanción, el equipo aurinegro hizo pesar su localía y controló el juego sin sufrir en su arco.

El triunfo le permite a Peñarol acercarse a tres puntos en la Tabla Anual y sacar una ventaja de seis unidades en el último torneo del año.

Estadísticas históricas de clásicos

Con esta victoria, la estadística de los clásicos jugados hasta la fecha (575 partidos) se actualiza de la siguiente manera:

  • Peñarol: 200 victorias

  • Empates: 186

  • Nacional: 183 victorias

  • Partidos anulados: 6

Temas

