La Plaza Matriz fue escenario del "Encuentro blanco" con que el Partido Nacional festejó sus 189 años de vida. La fuerza política aprovechó la ocasión para saludar a sus militantes y realizar una fuerte crítica al gobierno frenteamplista, sin que se escuche ninguna autocrítica por haber perdido la elección nacional.
¡A soplar las velitas!
El Partido Nacional festejó sus 189 años con cuestionamientos al gobierno y sin ninguna autocrítica
El Partido Nacional está de cumpleaños. Álvaro Delgado, Javier García y José Luis Falero criticaron con dureza al gobierno y al Frente Amplio.