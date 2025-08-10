Hacete socio para acceder a este contenido

Política

¡A soplar las velitas!

El Partido Nacional festejó sus 189 años con cuestionamientos al gobierno y sin ninguna autocrítica

El Partido Nacional está de cumpleaños. Álvaro Delgado, Javier García y José Luis Falero criticaron con dureza al gobierno y al Frente Amplio.

Por Redacción Caras y Caretas

La Plaza Matriz fue escenario del "Encuentro blanco" con que el Partido Nacional festejó sus 189 años de vida. La fuerza política aprovechó la ocasión para saludar a sus militantes y realizar una fuerte crítica al gobierno frenteamplista, sin que se escuche ninguna autocrítica por haber perdido la elección nacional.

“En este nuevo aniversario saludamos a cada militante que, en cada rincón del país, mantiene vivo el compromiso con nuestros principios y el legado de quienes nos antecedieron. Hoy renovamos esa lealtad, con la misma convicción que nos ha guiado a lo largo de 189 años de historia”, publicó el Partido Nacional desde la cuenta oficial de X.

Los principales oradores en la plaza no ahorraron expresiones para criticar al gobierno de Yamandú Orsi. Uno de los más duros fue precisamente el excandidato blanco derrotado por el actual presidente de la República.

Álvaro Delgado sin autocrítica

Álvaro Delgado, quien prometió una autocrítica que todavía no llega, dijo que a los blancos les toca “ser una oposición moderna en un gobierno que tiene muy aceitada la marcha atrás, que no tiene ideas, no tiene rumbo, no tiene liderazgo y que tiene casi los primeros seis meses perdidos”.

Javier García, quien se quedó con las ganas de ser presidente del Partido Nacional pero perdió las elecciones con Álvaro Delgado, acusó al gobierno y al Frente Amplio de querer ir contra la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. "Acá está el Partido Nacional para defender la independencia, la justicia y la separación de poderes, que es la base de la República”, señaló.

José Luis Falero, en tanto, tampoco quiso ser menos y apuntó contra el relato mentiroso de la izquierda que cuestiona "al mejor gobierno de los últimos años que fue el gobierno del Partido Nacional”.

