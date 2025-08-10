Dos hombres heridos de bala tras robo de bandera de Peñarol en Las Piedras

Dos hombres de 51 y 47 años resultaron heridos de bala este sábado en el barrio Pueblo Nuevo de Las Piedras, luego de que un grupo armado les robara una bandera de Peñarol de grandes dimensiones. El incidente ocurrió alrededor de las 17:30, poco después de finalizado el clásico.
Según el relato de las víctimas a la Policía, se encontraban en una parrillada cuando cuatro delincuentes llegaron en un automóvil celeste. Dos de ellos descendieron armados y, bajo amenazas, exigieron la entrega de una bandera aurinegra de 6 por 2 metros. Uno de los asaltantes vestía un canguro de Nacional. “Quédense quietos porque los quemo”, habría dicho uno de los agresores, de acuerdo con el testimonio.
Un testigo aseguró haber visto un segundo vehículo involucrado, de color negro. Durante el asalto, los atacantes efectuaron disparos, hiriendo al hombre de 51 años en el glúteo izquierdo y a su acompañante en la pierna izquierda.
Ambos lesionados fueron trasladados a centros asistenciales y se encuentran fuera de peligro. La Policía trabaja para identificar y detener a los responsables.