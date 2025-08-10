Dos hombres heridos de bala tras robo de bandera de Peñarol en Las Piedras

Según el relato de las víctimas a la Policía, se encontraban en una parrillada cuando cuatro delincuentes llegaron en un automóvil celeste. Dos de ellos descendieron armados y, bajo amenazas, exigieron la entrega de una bandera aurinegra de 6 por 2 metros. Uno de los asaltantes vestía un canguro de Nacional. “Quédense quietos porque los quemo”, habría dicho uno de los agresores, de acuerdo con el testimonio.