Aguirre le respondió a Perchman y dejó una "picando" sobre Leo Fernández

Una respuesta contundente a las declaraciones de Perchman

Cuando los periodistas le recordaron las declaraciones del vicepresidente de Nacional, quien había pronosticado una victoria de su equipo por 2 a 0, Aguirre mostró una sonrisa y fue directo en su respuesta.

"¿Qué dijo? Ah, bueno, sí, esto no es póker, esto es fútbol", sentenció el técnico. Sus palabras, que se esta viralizando y transformando en memes en las redes sociales, fueron interpretadas como un mensaje contundente sobre la importancia de demostrar el poderío en la cancha y no con pronósticos fuera de ella.