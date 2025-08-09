Aguirre le respondió a Perchman y dejó una "picando" sobre Leo Fernández

El director técnico de Peñarol, Diego Aguirre, compareció ante la prensa con un semblante de satisfacción tras la contundente victoria de su equipo 3 a 0 sobre Nacional en el clásico. Aguirre analizó el desempeño de sus jugadores y no dudó en responder a las polémicas declaraciones previas al encuentro.
"El partido estaba ganado, los perdonó"
Consultado sobre el tiro libre del final que el jugador Leo Fernández no ejecutó, el entrenador fue claro en su postura. "Está bien. El partido estaba ganado, los perdonó", afirmó Aguirre en medio de sonrisas.
Una respuesta contundente a las declaraciones de Perchman
Cuando los periodistas le recordaron las declaraciones del vicepresidente de Nacional, quien había pronosticado una victoria de su equipo por 2 a 0, Aguirre mostró una sonrisa y fue directo en su respuesta.
"¿Qué dijo? Ah, bueno, sí, esto no es póker, esto es fútbol", sentenció el técnico. Sus palabras, que se esta viralizando y transformando en memes en las redes sociales, fueron interpretadas como un mensaje contundente sobre la importancia de demostrar el poderío en la cancha y no con pronósticos fuera de ella.