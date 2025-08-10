Ricardo Vairo anunció que se reunirá este lunes con Pablo Peirano

3-“Somos de los que creemos que las cosas son multicausales. Estamos estudiando todos los temas. Nos gusta partir siempre del medio vaso lleno, y frente a estas frustraciones uno se concentra en el medio vaso vacío; eso no es bueno”.

4-“La idea de mañana es tener reuniones con la gerencia deportiva, el cuerpo técnico y algunos jugadores en Los Céspedes, para intercambiar, analizar y ver cómo encaramos esta fase final, cuyo objetivo sigue siendo el Campeonato Uruguayo”.

5-“Con Sebastián Eguren y Flavio Perchman tuvimos simplemente una charla de dos minutos, compartiendo la frustración; no se habló más nada que eso”.

6-"Generalmente cuando pasan estas situaciones, enseguida quieren decisiones rápidas. Hay que ver el medio vaso lleno y agarrarnos de las cosas positivas”.

7.“Venimos de ganar 14 o 15 partidos ganados seguidos y habíamos sacado una diferencia de nueve puntos en la Anual”.

8- “El partido de ayer era clave para retomar la diferencia. Teníamos una expectativa grande”.