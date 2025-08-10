Ricardo Vairo anunció que se reunirá este lunes con Pablo Peirano

La dura derrota en el clásico dejó mucha tela para cortar en Nacional. Su presidente, Ricardo Vairo, habló este domingo y dejó en claro que el resultado provocó una profunda decepción. Si bien eligió mirar "el vaso medio lleno", no aseguró la continuidad de Pablo Peirano.
Estas son las principales frases de Vairo
1-“Somos conscientes de que fue una decepción muy grande, máxime por la forma en que se dio”.
2-“Al partido lo perdió más Nacional de lo que lo ganó Peñarol. Hubo fallas importantes en defensa, que en los clásicos no pueden pasar, y falta de discernimiento en ofensiva. Seguimos pensando que tenemos el mejor plantel del medio”.
3-“Somos de los que creemos que las cosas son multicausales. Estamos estudiando todos los temas. Nos gusta partir siempre del medio vaso lleno, y frente a estas frustraciones uno se concentra en el medio vaso vacío; eso no es bueno”.
4-“La idea de mañana es tener reuniones con la gerencia deportiva, el cuerpo técnico y algunos jugadores en Los Céspedes, para intercambiar, analizar y ver cómo encaramos esta fase final, cuyo objetivo sigue siendo el Campeonato Uruguayo”.
5-“Con Sebastián Eguren y Flavio Perchman tuvimos simplemente una charla de dos minutos, compartiendo la frustración; no se habló más nada que eso”.
6-"Generalmente cuando pasan estas situaciones, enseguida quieren decisiones rápidas. Hay que ver el medio vaso lleno y agarrarnos de las cosas positivas”.
7.“Venimos de ganar 14 o 15 partidos ganados seguidos y habíamos sacado una diferencia de nueve puntos en la Anual”.
8- “El partido de ayer era clave para retomar la diferencia. Teníamos una expectativa grande”.