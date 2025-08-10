Dos hinchas de Nacional murieron en un enfrentamiento en Toledo tras el clásico

El reporte policial detalla que, tras la llegada de dos motocicletas con tres personas en cada una, uno de los ocupantes apuntó con un arma. En ese momento, el efectivo ingresó a la finca, tomó su arma reglamentaria y realizó varios disparos.

Las primeras hipótesis indican que uno de los hinchas murió por un disparo efectuado por el policía, mientras que el segundo podría haber recibido un tiro de otro parcial de Nacional durante el tiroteo.

Fiscal deja en libertad a policía involucrado

El fiscal Juan Álvez resolvió liberar al funcionario policial de 24 años que, el sábado, mató a dos hinchas de Nacional durante un enfrentamiento en Toledo, Canelones. La decisión se tomó en la noche del mismo día, a la espera de los resultados de las pericias de Policía Científica y de los avances de la investigación a cargo del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Canelones.

“Por ahora el policía no está imputado, veremos qué surge avanzada la investigación”, declaró Álvez a Subrayado. Según el fiscal, la primera hipótesis indica que seis personas, distribuidas en tres motocicletas, llegaron armadas a una vivienda donde se encontraban hinchas de Peñarol y el efectivo policial. “No se sabe si fue para robar la bandera que estaba colgada afuera o por otro motivo. Allí el policía repele el ataque. Pero recién estamos comenzando la investigación”, precisó.

Con base en estos elementos preliminares, Álvez consideró que el uniformado actuó eventualmente en legítima defensa, por lo que decidió no imputarlo en esta etapa. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades.