Sociedad Hinchas | Nacional | clásico

Tarde fatal

Dos hinchas de Nacional murieron en un enfrentamiento en Toledo tras el clásico

Las primeras hipótesis indican que uno de los hinchas murió por un disparo efectuado por un policía, mientras que el segundo podría haber recibido un tiro de otro parcial de Nacional durante el tiroteo.

Por Redacción Caras y Caretas

Dos hinchas de Nacional fueron asesinados este sábado en Toledo, durante un enfrentamiento entre parciales tricolores y aurinegros, ocurrido horas después del clásico que se disputó sin público en el estadio Campeón del Siglo.

De acuerdo con información policial a la que accedió Telemundo, un grupo de hinchas de Peñarol se había reunido en una vivienda de la zona para ver el partido, colocando banderas aurinegras en el exterior. Con la victoria 3-0 de Peñarol consumada, tres hombres vestidos con camisetas de Nacional llegaron al lugar con el presunto objetivo de retirar las banderas, lo que derivó en una fuerte discusión.

Entre los presentes se encontraba un funcionario policial de 24 años, quien, según el parte oficial, salió armado desde la vivienda luego de que los hinchas tricolores exhibieran al menos un arma de fuego. Se produjo entonces un intercambio de disparos que dejó como saldo dos fallecidos.

El reporte policial detalla que, tras la llegada de dos motocicletas con tres personas en cada una, uno de los ocupantes apuntó con un arma. En ese momento, el efectivo ingresó a la finca, tomó su arma reglamentaria y realizó varios disparos.

Las primeras hipótesis indican que uno de los hinchas murió por un disparo efectuado por el policía, mientras que el segundo podría haber recibido un tiro de otro parcial de Nacional durante el tiroteo.

Fiscal deja en libertad a policía involucrado

El fiscal Juan Álvez resolvió liberar al funcionario policial de 24 años que, el sábado, mató a dos hinchas de Nacional durante un enfrentamiento en Toledo, Canelones. La decisión se tomó en la noche del mismo día, a la espera de los resultados de las pericias de Policía Científica y de los avances de la investigación a cargo del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Canelones.

“Por ahora el policía no está imputado, veremos qué surge avanzada la investigación”, declaró Álvez a Subrayado. Según el fiscal, la primera hipótesis indica que seis personas, distribuidas en tres motocicletas, llegaron armadas a una vivienda donde se encontraban hinchas de Peñarol y el efectivo policial. “No se sabe si fue para robar la bandera que estaba colgada afuera o por otro motivo. Allí el policía repele el ataque. Pero recién estamos comenzando la investigación”, precisó.

Con base en estos elementos preliminares, Álvez consideró que el uniformado actuó eventualmente en legítima defensa, por lo que decidió no imputarlo en esta etapa. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades.

