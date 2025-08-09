La picardía de los hinchas de Nacional que terminó siendo mufa

Antes del comienzo del partido, en una jornada sin público, una avioneta pasó por encima del estadio Campeón del Siglo con una leyenda que decía: "Nacional decano del fútbol uruguayo". Pretendía ser una gastada épica, seguramente muy planeada y con un costo importante, pero no resultó.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Las redes sociales se llenaron de imágenes reproduciendo este momento. Parecía una movida colorida, propia del folclore del fútbol, pero quedará en la historia con un sabor amargo por la goleada que Peñarol propinó a Nacional en un clásico de tribunas vacías.
Respuesta de los hinchas
Las respuestas llovieron en X: "Te quedó precioso el avion, pero se fobal nada", contestó uno de los usuarios de la red. "Es yeta la avioneta, me parece", contestó otro.
"Felicitaciones les salió caro?", preguntó un usuario con ironía. "Sin publico,Buscando PAZ y provocaron", respondió otro más enojado.