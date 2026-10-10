Peñarol buscará consolidarse en la Tabla Anual y va por la punta del Clausura

Un solo cambio

En el plano táctico, el entrenador aurinegro planea realizar un único ajuste en la alineación titular con respecto a la fecha anterior. La principal novedad será el ingreso de Nicolás Fernández en el mediocampo en reemplazo de Jesús Trindade, manteniéndose el resto de la estructura habitual con Washington Aguerre en el arco; Germán Pezzella, Lucas Ferreira y Nahuel Herrera en la zaga; Javier Cabrera, Indio Fernández, Eric Remedi y Thiago Espinosa en la franja media; mientras que Leandro Umpiérrez, Matías Arezo y Leonel Jaime conformarán el tridente de ataque.

Las buenas noticias para el cuerpo técnico pasan por la recuperación de varias piezas clave que estarán a disposición en el banco de suplentes: el extremo colombiano Luis Angulo, el volante Eduardo Darias y el delantero Abel Hernández. En contrapartida, las ausencias confirmadas son las de Franco Romero y Maximiliano Olivera, quienes continúan rehabilitándose de dolencias musculares sufridas ante City Torque, sumadas a la del argentino Gonzalo Gelini, al margen por una afección en el tendón.

Progreso buscará llevarse algo

Por su parte, Progreso llega golpeado pero con la urgencia extrema de sumar unidades. El equipo conducido por Tabaré Silva ocupa la última posición en la tabla del descenso y pelea desesperadamente por mantener la categoría. A pesar de haber cosechado victorias ante Boston River y Racing semanas atrás, los Gauchos vienen de caer frente a Liverpool en el Parque Viera durante la novena fecha.

El arbitraje del cotejo estará encabezado por Mathias de Armas como juez principal, asistido desde las líneas por Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio. Las herramientas tecnológicas del VAR estarán bajo la supervisión de Antonio García y Javier Irazoqui.