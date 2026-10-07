Diego Aguirre: "La crítica del otro día después del partido con Racing, fue injusta"

Aguirre destacó el trabajo que están haciendo varios entrenadores al frente de sus equipos en dónde están haciendo “grandes campañas”, lo que llevó a que este Campeonato Uruguayo sea “muy parejo” lo que lleva a que cada partido sea “muy difícil de ganar”.

Las lesiones que afectaron a Peñarol

Una constante a lo largo de esta temporada, fueron las lesiones musculares que sufrió el plantel carbonero. Sobre esto, Diego Aguirre adelantó que para la recta final del torneo “vamos a contar con la recuperación de muchos de ellos. Son altas que estamos teniendo y vamos a llegar con todo el potencial para el cierre del año”.

Los que “seguro” estarán son Luis Angulo, Eduardo Darias y Abel Hernández. A ellos se le suman Diego Laxalt, Maxi Olivera, Jesús Trindade, Nicolás Fernández. Sin embargo, la situación de Franco Romero es diferente ya que “va a demorar un poco”.

Su polémica en la conferencia de prensa

Tras la victoria ante Racing, Diego Aguirre tuvo un ida y vuelta con un periodista quien le preguntó sobre el rendimiento del equipo durante el partido. “Fue una discusión menor, teníamos puntos de vista diferentes”, dijo en Tarde de Fútbol sobre este intercambio.

"Para mí ganamos merecidamente. Creo que la crítica del otro día después del partido con Racing, fue injusta. No dije que jugamos lindo sino que nos plantamos con cierta tranquilidad en el partido, no sufrimos, fuimos ordenados y tuvimos varias chances de gol”, analizó.