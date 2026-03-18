Peñarol cambia el sistema y Angulo se metería en el once para enfrentar a Cerro

En definitiva, el entrenador quita un volante y coloca un extremo que le puede dar mayor profundidad al equipo. Así las cosas el once para enfrentar a Cerro el próximo sábado sería con Washington Aguerre, Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira y Maximiliano Silvera: Roberto Fernández, Eric Remedi, Luis Miguel Angulo, Leonardo Fernández, Gastón Togni y Matías Arezo.

Darias estaría en el banco

Hay un jugador que el técnico Diego Aguirre quiere que esté 100% para la Copa Libertadores de América. Eduardo Darias luego de superar una larga inactividad por lesión, volvió a comienzos de 2026 pero tuvo algún problema físico que no le permitió seguir jugando. El futbolista realiza trabajos extras para llegar de la mejor forma a ese objetivo.

Este sábado ante Cerro, es muy probable que Darias esté en el banco de suplentes y pueda ir teniendo minugos para retomar su mejor nivel, tanto físico como futbolístico.

Peñarol presentó nota en la AUF

Peñarol recibirá a Cerro este sábado a las 19:30 horas por la séptima fecha del Torneo Apertura en el estadio Campeón del Siglo, donde aplicará derecho de admisión para que no haya presencia de hinchas visitantes.

La dirigencia mirasol ya presentó una nota a la Mesa Ejecutiva para que en el partido ante Cerro se aplique el derecho de admisión. Todavía no hay respuesta de la AUF, pero es probable que el partido se juegue solo con la parcialidad local.