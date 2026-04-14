Mientras todos esperaban su presencia este jueves (en el segundo partido por Copa Libertadores), tras realizarle los estudios pertinentes, Peñarol confirmó que Leo Fernández deberá ser operado por una lesión en su rodilla y se perderá lo que resta del Torneo Apertura.
baja importante
Peñarol confirmó grave lesión de Leo Fernández quien deberá ser intervenido en su rodilla
El futbolista de Peñarol terminó sentido en el partido ante Independiente de Santa Fe. Luego de la operación se evaluará el tiempo de recuperación.