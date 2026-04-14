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Deportes Peñarol | Leo Fernández |

baja importante

Peñarol confirmó grave lesión de Leo Fernández quien deberá ser intervenido en su rodilla

El futbolista de Peñarol terminó sentido en el partido ante Independiente de Santa Fe. Luego de la operación se evaluará el tiempo de recuperación.

Leo Fernández baja en Peñarol por lo que resta del Apertura.

Leo Fernández baja en Peñarol por lo que resta del Apertura.

 Enzo Santos / FocoUy
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Mientras todos esperaban su presencia este jueves (en el segundo partido por Copa Libertadores), tras realizarle los estudios pertinentes, Peñarol confirmó que Leo Fernández deberá ser operado por una lesión en su rodilla y se perderá lo que resta del Torneo Apertura.

Según informó el club aurinegro en sus redes sociales, se constató una lesión en su rodilla la cuál "requerirá una intervención quirúrgica en los próximos días". Una vez realizada la operación se evaluará el tiempo de recuperación que tendrá el futbolista.

Leo Fernández culminó el partido ante Independiente de San Fe por Copa Libertadores muy sentido en su rodilla luego de una jugada en la que todo Peñarol reclamó penal.

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