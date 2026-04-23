Lucía Topolansky recordó la relación de afecto entre el papa Francisco y Pepe Mujica

A un año del fallecimiento del papa Francisco, la exvicepresidenta Lucía Topolansky recordó un afectuoso gesto entre el Sumo Pontífice y el presidente uruguayo: "Estando Pepe enfermo, sonó el teléfono, el cartelito decía número privado y se oyó la voz de Francisco, como si fuera un vecino más. Yo no podía creer. Era el Papa el que estaba llamando para interiorizarse de la salud de Pepe con quien estuvo hablando un rato, de persona a persona en el tono más fraterno que se pueda concebir. Eso lo agradecemos muchísimo y lo guardamos en la memoria".
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La dirigente del Frente amplio se refirió a esta conducta típica del Papa: "es un gesto de humanidad pequeño para el mundo, inmenso para cualquiera que crea en el ser humano".
Recordando al papa Francisco
La anécdota tuvo lugar en el programa "Café las Palabras" conducido por el dirigente peronista, Eduardo Valdés, quien recordó que Pepe Mujica fue apodado "El Papa Francisco Laico" por el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper.
El Homenaje al Papa Francisco contó con las reflexiones de dirigentes políticos de la región como la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, los expresidente de Colombia y Ecuador, Ernesto Samper y Rafael Correa, Diego Armando Maradona, el dirigente chileno Marco Enríquez Ominami y Juan Grabois, dirigente argentino referenciado en el Sumo Pontífice, entre otros.