Lucía Topolansky recordó la relación de afecto entre el papa Francisco y Pepe Mujica

A un año del fallecimiento del papa Francisco, la exvicepresidenta Lucía Topolansky recordó un afectuoso gesto entre el Sumo Pontífice y el presidente uruguayo: "Estando Pepe enfermo, sonó el teléfono, el cartelito decía número privado y se oyó la voz de Francisco, como si fuera un vecino más. Yo no podía creer. Era el Papa el que estaba llamando para interiorizarse de la salud de Pepe con quien estuvo hablando un rato, de persona a persona en el tono más fraterno que se pueda concebir. Eso lo agradecemos muchísimo y lo guardamos en la memoria".