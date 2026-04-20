Matías Arezo descartado en Peñarol para enfrentar a Juventud

No es un buen momento en cuánto a lo sanitario en Peñarol, que sufrió bajas muy importantes. Además de la ausencia de Leo Fernández, hoy se confirmó que Matías Arezo no estará en la convocatoria del encuentro ante Juventud por la fecha doce del Apertura.
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El delantero carbonero terminó con una sobrecarga muscular en el último entrenamiento, y si bien los estudios descartaron un desgarro, Diego Aguirre decidió dejarlo al margen para el encuentro de esta noche ante Juventud por la decimosegunda fecha del Apertura.
De esta manera, Peñarol jugaría con Washington Aguerre; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade; Eduardo Darias, Nicolás Fernández, Luis Angulo y Abel Hernández.