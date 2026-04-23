Peñarol: ¿Qué se sabe de las lesiones de Maxi Olivera, Angulo y Lucas Ferreira?

El cuerpo técnico de Diego Aguirre enfrenta una semana crítica tras confirmarse la dimensión de las lesiones sufridas en el último encuentro ante Juventud de Las Piedras. La noticia más preocupante para Peñarol es la baja confirmada de su capitán, Maximiliano Olivera, quien tras retirarse a los cinco minutos del partido en el Campeón del Siglo, ha sido diagnosticado con un desgarro.
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Olivera: Entre dos y tres semanas fuera
El lateral y capitán aurinegro, que ya venía de una temporada marcada por la irregularidad física tras una lesión en la pretemporada contra Colo Colo, enfrentará una recuperación de al menos 21 días. Esta ausencia supone un reto táctico para Aguirre, quien deberá evaluar variantes en un puesto donde asoman nombres como Lucas Hernández o Diego Laxalt, tras el ingreso de Jesús Trindade en el último compromiso.
Lesiones en Peñarol: Olivera, Angulo y Ferreira bajo la lupa
A diferencia de Olivera, las noticias sobre Luis Angulo y Lucas Ferreira traen un ligero alivio al cuerpo médico, aunque ambos están descartados para el próximo choque ante Wanderers:
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Diagnóstico: Ambos presentan distensiones musculares, logrando evitar el desgarro.
Situación de Ferreira: El zaguero, que es el futbolista con más rodaje del plantel (1,229 minutos), acusó el desgaste físico pese a completar el último partido.
Objetivo Brasil: La sanidad del club trabaja a contrarreloj con el objetivo de que tanto el extremo colombiano como el zaguero central puedan estar a la orden para el trascendental duelo ante Corinthians en tierras brasileñas.
Un calendario asfixiante
Peñarol se encamina a una seguidilla que pondrá a prueba la profundidad de su plantel. El "Carbonero" deberá afrontar cuatro compromisos en apenas 11 días, incluyendo los duelos ante Wanderers, Corinthians (visitante), Defensor Sporting y Platense.
La gestión de las cargas físicas será la prioridad absoluta para Diego Aguirre si quiere mantener sus aspiraciones intactas tanto en el torneo local como en el plano internacional.