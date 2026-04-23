Peñarol: ¿Qué se sabe de las lesiones de Maxi Olivera, Angulo y Lucas Ferreira?

El cuerpo técnico de Diego Aguirre enfrenta una semana crítica tras confirmarse la dimensión de las lesiones sufridas en el último encuentro ante Juventud de Las Piedras. La noticia más preocupante para Peñarol es la baja confirmada de su capitán, Maximiliano Olivera, quien tras retirarse a los cinco minutos del partido en el Campeón del Siglo, ha sido diagnosticado con un desgarro.