Peñarol debuta ante Rosario Central con Ramírez de titular

2.800 hinchas de Peñarol en el Gigante

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol habló en Minuto1 Carve Deportiva, “Llegaron 2.800 hinchas. Nosotros queremos cuidar a nuestra gente. Leo Sequeira está muy al límite. Capaz que está para el partido con Caracas y por eso no lo apuramos. Cuando lo vi a Alejandro Balbi que estaba en modo gracioso hice esa respuesta con esa chicana chica. No es grave. Son bobadas. Son sanas. Me gustó toda la vida el folklore del fútbol. Ellos no quieren jugar el clásico en el Parque Central”, sentenció el presidente carbonero.

Russo y el probable equipo

Rosario Central se hace fuerte en su casa y su experimentado entrenador, Miguel Ángel Russo, ya tiene prácticamente los once confirmados para enfrentar a Peñarol. El once inicial sería con Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sánchez, Kevin Ortíz, Tomás O´Connor, Ignacio Malcorra, Jonatan Gómez, Jaminton Campaz y Abel Hernández.