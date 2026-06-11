No corre lo de Vallejo y el delantero que juega en Brasil y está en la carpeta de Peñarol

Según había anunciado más de una vez Ruglio, desde el propio grupo habían acordado con Peñarol que el futbolista sería enviado a préstamo a los carboneros. Finalmente no sucedió eso.

Debido a todo lo que atravesaron Aguirre, el presidente y todo Peñarol con Vallejo hace cinco meses, el titular carbonero le dijo al entrenador que no quiere vivir lo mismo que sucedió, por lo que no harán esfuerzos para traerlo a los carboneros. Además, se filtró un posible interés de Nacional en contar con el jugador por lo cual Peñarol no buscará contratarlo en este período de pases.

A Vallejo no le fue bien en León, ya que solo jugó nueve partidos y 474 minutos en el club mexicano que quedó fuera de los playoffs por el título. No juega desde el 26 de abril pasado.

Hernández es una posibilidad

Otro que integra la lista confidencial de Peñarol es Diego Hernández, uruguayo de 25 surgido en Wanderers, cuya ficha pertenece al Botafogo de Brasil, aunque jugó en Remo. En los primeros seis meses le fue muy bien: tres goles y dos asistencia en 14 partidos, habitualmente titular para lograr el ascenso al Brasileirao A. Este año perdió protagonismo y jugó minutos a cuentagotas: una asistencia en 19 partidos. En julio debe volver al Botafogo, donde tiene contrato hasta el 31 de diciembre.

Por su parte Peñarol trata de definir por estas horas el tema del colombiano Luis Angulo. El jugador tiene contrato a préstamo hasta el 31 de diciembre, Talleres de Córdoba (dueño de su ficha) tiene una cláusula de represta en la ventana de pases de mitad de año, pero en caso de ejecutarla debe pagar una suma de dinero a Peñarol. Según informaron desde el mirasol, hasta el momento no hubo ningún indicio de que Talleres ejecute la cláusura de respesta.