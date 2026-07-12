Peñarol y Racing empataron 1 a 1 en su regreso a la actividad local

En resumen, el primer tiempo mostró a un Racing mejor plantado y un pésimo desempeño de Peñarol. Y con este resultado de 1 a 0 se fueron al entretiempo.

Segundo tiempo

El comienzo del segundo tiempo no mostró grandes diferencias respecto a la primera parte. Sin embargo, cuando Racing estaba cerca del segundo un penal le dio a Peñarol la chance del empate. La jugada fue revisada por el VAR y confirmada. Abel Hernández fue el ejecutor. Y Peñarol empató.

A partir de ese momento apareció en la cancha un aurinegro más audaz, más decidido a llegar al arco rival. No obstante no fue suficiente. El final fue un empate que a grandes rasgos hizo justicia con el trámite del partido.

RACING:

Federico Varese, Guillermo Cotugno, Felipe Álvarez, Elías Bentancor (60′ José Varela), Martín Ferreira, Esteban Da Silva, Alex Vázquez, Juan Bosca (86′ Lucca Loprete), Rodrigo Dudok (60′ Diego Cheuquepal), Sebastián Da Silva y Tomás Habib (78′ Iván Manzur).

Director técnico: Cristian Chambian.

Suplentes: Facundo Machado, Ramiro Brazionis, Franco Suárez, Rodrigo Gadea, Thiago Fernández, Lucas Aragonés.

PEÑAROL:

Washington Aguerre, Brian Barboza (66′ Luis Angulo), Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera (46′ Franco Romero), Roberto Fernández, Eduardo Darias (66′ Facundo Batista), Jesús Trindade (41′ Leonel Jaime), Javier Cabrera, Leandro Umpierrez y Abel Hernández (78′ Gastón Togni).

Director técnico: Diego Aguirre.

Suplentes: Sebastián Britos, Lucas Hernández, Ignacio Alegre, Tomás Olase, Germán Barbas.

Jueces: Esteban Ostojich será el árbitro principal, acompañado de los asistentes Martín Soppi y Nicolás Piaggio, mientras que Daniel Rodríguez oficiará de cuarto juez. Diego Dunajec y Santiago Fernández estarán en el VAR.