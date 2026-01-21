Hacete socio para acceder a este contenido

Serie Río de la Plata

Peñarol enfrenta a Colo Colo en el Centenario con Arezo como titular

Una sola duda tiene el técnico de Peñarol Diego Aguirre para enfrentar al Cacique desde la hora 21 en el Centenario.

Matías Arezo será titular hoy en Peñarol.

Peñarol jugará este miércoles su segundo amistoso internacional en este 2026 cuando enfrente a Colo Colo en el Estadio Centenario desde la hora 21. El primer juego de los mirasoles fue el pasado sábado ante River Plate en el Campus de Maldonado cayendo en la tanda de penales.

Contrario a lo que ha ocurrido en la Copa de la Liga AUF donde el entrenador optó por utilizar juveniles, al punto que uno de los partidos no lo dirigió y fue Julio Mozzo el entrenador, se espera que Diego Aguirre pruebe mayoría de jugadores que en el correr de la temporada serán titulares, más allá de la posible presencia de algún jugador de formativas como ocurrió ante el Millonario.

En relación a las entradas, tienen la particularidad de que los socios de Peñarol podrán ingresar de forma gratuita (hasta agotar stock) y previo canje de boleto en TickAntel. Dichos pases serán para Ámsterdam (agotado) y Olímpica.

De hecho, la cabecera también se agotó para entradas generales y solo queda Olímpica a $300 y América a $600 ($500 para socios). La parcialidad de Colo Colo se ubicará en la Tribuna Colombes y los boletos tienen un costo de $600. Los menores de hasta 10 años ingresan de forma gratuita.

El once de Aguirre para enfrentar al Cacique

Peñarol no contará con Abel Hernández lesionado. El delantero sufrió un esguince de rodilla grado 2 y tendrá para un mes de recuperación. El equipo que presentará Diego Aguirre este miércoles está prácticamente confirmado. Solucionado el tema contractual, Washington Aguerre será el arquero titular, el argentino Franco Escobar debutará en el lateral derecho, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera o Lucas Ferreira y Maximimiliano Olivera, Eric Remedi, Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Stiven Muhlethaler y Matías Arezo.

La única duda es en la zaga, si juega Herrera o Ferreira. El juvenil central de Peñarol negocia con Benfica una futura transferencia pero se quedaría en el mirasol hasta mitad de 2026.

