Peñarol enfrenta a Colo Colo en el Centenario con Arezo como titular

De hecho, la cabecera también se agotó para entradas generales y solo queda Olímpica a $300 y América a $600 ($500 para socios). La parcialidad de Colo Colo se ubicará en la Tribuna Colombes y los boletos tienen un costo de $600. Los menores de hasta 10 años ingresan de forma gratuita.

El once de Aguirre para enfrentar al Cacique

Peñarol no contará con Abel Hernández lesionado. El delantero sufrió un esguince de rodilla grado 2 y tendrá para un mes de recuperación. El equipo que presentará Diego Aguirre este miércoles está prácticamente confirmado. Solucionado el tema contractual, Washington Aguerre será el arquero titular, el argentino Franco Escobar debutará en el lateral derecho, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera o Lucas Ferreira y Maximimiliano Olivera, Eric Remedi, Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Stiven Muhlethaler y Matías Arezo.

La única duda es en la zaga, si juega Herrera o Ferreira. El juvenil central de Peñarol negocia con Benfica una futura transferencia pero se quedaría en el mirasol hasta mitad de 2026.