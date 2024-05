Peñarol: hay una lista de 40 jugadores para reforzar el plantel

Refuerzos para Peñarol

El volante Ignacio Sosa no viajó con la selección de Uruguaya para el partido amistoso ante Costa Rica debido a la lesión de Eduardo Darias. El ex Fénix tendrá la posibilidad de participar del juego ante su exequipo el fin de semana. Agustín Alayes, Director Deportivo de Peñarol tiene una lista de más de 40 futbolistas para que la dirigencia y el entrenador elijan nuevos refuerzos. Un arquero, un defensa, dos volantes (o más dependiendo de las transferencias de Rodrigo Saravia o Damián García), un extremo y uno o dos delanteros.

Una de las buenas figuras que tuvo Peñarol este semestre fue Lucas Hernández. El futbolista habló en Minuto1 Carve Deportiva, sobre el actual momento del equipo. "Diego (Aguirre) tiene algo, no sé qué es, le llega al grupo de una forma increíble. Hay un muy buen ida y vuelta con el cuerpo técnico. Soy una persona reservada. Me intenté poner mejor y responderle al cuerpo técnico. Me sentí respaldado, me centro en la familia y en el cariño que me da en el club. Mi mejor partido en Peñarol fue el último clásico y también el clásico en el que ganamos el Uruguayo. No tuve charlas todavía para renovar el contrato, pero me quiero quedar en Peñarol".

Otro que habló luego de la clasificación a octavos de la Libertadores fue el técnico Diego. El entrenador dijo en Padre y Decano Radio Carve Deportiva: "Estamos disfrutando muchísimo, es espectacular lo que está pasando. El objetivo es seguir avanzando. Estoy en mi casa, donde pase las mayores alegrías de mi vida. El vínculo con el hincha es para siempre. El partido con Progreso podría haber tenido algún jugador más, pero el objetivo era Rosario Central. El principal refuerzo es que se queden los que están, este plantel se lo ganó. Estoy enamorado del Campeón Del Siglo, es tremendo estadio y nosotros nos sentimos muy cómodos jugando ahí".