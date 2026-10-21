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Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre |

Fortalecido

Hasta el final: Consejo Directivo de Peñarol respaldó a Diego Aguirre

Aunque con opiniones divididas, se impuso el respaldo a la continuidad del entrenador para el cierre de la temporada.

Diego Aguirre recibe el respaldo de la directiva y continúa al frente de Peñarol hasta fin de año.

Diego Aguirre recibe el respaldo de la directiva y continúa al frente de Peñarol hasta fin de año.

 Dante Fernandez / FocoUy
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El Consejo Directivo de Peñarol protagonizó una intensa reunión que comenzó a las 18:30 y se extendió hasta las 21:00 horas, con el foco puesto en el crítico momento deportivo que atraviesa el club dentro de la Liga AUF Uruguaya. Tras un debate donde cada directivo expuso su postura, una mayoría de seis consejeros contra cuatro respaldó la permanencia de Diego Aguirre en el banquillo. Quienes apoyaron su continuidad argumentaron que el técnico cuenta con la experiencia, el carácter y la espalda necesarios para capear el temporal y conducir al equipo al título, mientras que la postura minoritaria impulsaba un recambio inmediato para generar un efecto revulsivo en el plantel.

El presidente Ignacio Ruglio fue uno de los principales defensores de la continuidad del DT, acompañado por el vicepresidente Eduardo Zaindensztat, los oficialistas Alejandro González, Marcelo Solomita y Zelmar Dufrechou, además del dirigente opositor Nicolás Ghizzo. Por su parte, Evaristo González, Santiago Sánchez, José Luis Bringa (suplente de Rodolfo Catino) y Javier Di Mauro (suplente de Guillermo Varela) se manifestaron a favor del cese, mientras que Edgardo Novick optó por abstenerse. A pesar de que la continuidad no se sometió a una votación formal, la correlación de fuerzas garantizó la permanencia del entrenador.

Tras la sesión, Ruglio hizo un llamado a la cohesión institucional y remarcó la importancia de encarar la recta final con autocrítica. "Peñarol tiene que estar unido. Nos quedan cuatro finales, estamos cuatro puntos arriba en la tabla anual. Tenemos que cuidar esa distancia y tratar de agrandarla y empezar a jugar mejor, corregir los errores, que Diego corrija los errores que está teniendo él, el plantel y demás, con autocrítica", afirmó el mandatario aurinegro, reconociendo que hay aspectos del funcionamiento colectivo que deben ajustarse con urgencia.

Elecciones el 12 de diciembre

Por otra parte, la directiva resolvió fijar formalmente el calendario electoral del club. Tras haber postergado la decisión la semana pasada, se aprobó celebrar las elecciones el próximo sábado 12 de diciembre. La determinación requirió un minucioso análisis de las fechas disponibles dentro del plazo estatutario —que exige realizarlas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre—, descartando los fines de semana previos debido a las elecciones del BPS (22 de noviembre) y a la final de la Copa Libertadores en Montevideo (28 de noviembre). De esta manera, el acto comicial se llevará a cabo una vez concluida la participación del equipo en la Liga.

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