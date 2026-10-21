Hasta el final: Consejo Directivo de Peñarol respaldó a Diego Aguirre

El Consejo Directivo de Peñarol protagonizó una intensa reunión que comenzó a las 18:30 y se extendió hasta las 21:00 horas, con el foco puesto en el crítico momento deportivo que atraviesa el club dentro de la Liga AUF Uruguaya. Tras un debate donde cada directivo expuso su postura, una mayoría de seis consejeros contra cuatro respaldó la permanencia de Diego Aguirre en el banquillo. Quienes apoyaron su continuidad argumentaron que el técnico cuenta con la experiencia, el carácter y la espalda necesarios para capear el temporal y conducir al equipo al título, mientras que la postura minoritaria impulsaba un recambio inmediato para generar un efecto revulsivo en el plantel.