Deportes Peñarol | Leo Fernández |

Se encienden las alarmas

Peñarol: a la ausencia de Leo Fernández se le suman nuevos lesionados

Leo Fernández no estará ante Wanderers y esperan por la recuperación de Leandro Umpierréz y Tito Villalba.

 Foto: Enzo Santos / FocoUy
El empate 0 a 0 entre Danubio y Nacional y el 2 a 2 de Montevideo City Torque y Wanderers, fue un bálsamo para Peñarol que continúa liderando el Torneo Clausura con 5 puntos de ventaja.

Peñarol, tras un primer tiempo para el olvido donde se fue 0-2, encontró soluciones en el ingreso de Matías Arezo autor de un doblete para el 2-2 que le permitió rescatar un punto en el Silvestre Landoni de Durazno por la undécima fecha del Clausura.

Todo sigue igual en las primeras posiciones de la Anual y el Clausura, cuando quedan 4 fechas para el final. Sin embargo, hay dos temas que preocupan en el carbonero de cara a la próxima fecha.

Las lesiones

Las lesiones vienen complicando al equipo de Diego Aguirre de cara al cierre del Clausura y de la Copa AUF Uruguay. Eduardo Darias, Javier Cabrera, Tomás Olase, Germán Barbas y Javier Cabrera están en recuperación y en los últimos días se sumaron dos nuevos futbolistas a la lista de lesionados.

Antes del partido ante Miramar Misiones del pasado sábado, el juvenil Leandro Umpiérrez sufrió un esguince de tobillo que lo dejó fuera del partido ante los cebritas. Lo positivo es que no hay lesión ósea por lo cual está en carrera para enfrentar a Defensor Sporting entre semana por la Copa AUF Uruguay.

Pero la de Umpiérrez no es la única preocupación de la sanidad mirasol. El sábado en el Landoni salió lesionado y muy dolorido el argentino Héctor "Tito" Villalba. En principio es un problema de tobillo y no de rodilla, pero es muy difícil que esté en los próximos partidos de Peñarol.

La quinta de Leo

Peñarol tendrá una baja trascendente el próximo fin de semana cuando enfrente a Wanderers en el Campeón del Siglo por la fecha 12 del Clausura. Leonardo Fernández llegó a su quinta tarjeta amarilla y se perderá el partido ante los bohemios. Con la ausencia de David Terans por lesión, Aguirre tendrá que analizar si cambia el sistema o cómo conforma el once inicial.

