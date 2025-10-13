Peñarol: a la ausencia de Leo Fernández se le suman nuevos lesionados

Las lesiones

Las lesiones vienen complicando al equipo de Diego Aguirre de cara al cierre del Clausura y de la Copa AUF Uruguay. Eduardo Darias, Javier Cabrera, Tomás Olase, Germán Barbas y Javier Cabrera están en recuperación y en los últimos días se sumaron dos nuevos futbolistas a la lista de lesionados.

Antes del partido ante Miramar Misiones del pasado sábado, el juvenil Leandro Umpiérrez sufrió un esguince de tobillo que lo dejó fuera del partido ante los cebritas. Lo positivo es que no hay lesión ósea por lo cual está en carrera para enfrentar a Defensor Sporting entre semana por la Copa AUF Uruguay.

Pero la de Umpiérrez no es la única preocupación de la sanidad mirasol. El sábado en el Landoni salió lesionado y muy dolorido el argentino Héctor "Tito" Villalba. En principio es un problema de tobillo y no de rodilla, pero es muy difícil que esté en los próximos partidos de Peñarol.

La quinta de Leo

Peñarol tendrá una baja trascendente el próximo fin de semana cuando enfrente a Wanderers en el Campeón del Siglo por la fecha 12 del Clausura. Leonardo Fernández llegó a su quinta tarjeta amarilla y se perderá el partido ante los bohemios. Con la ausencia de David Terans por lesión, Aguirre tendrá que analizar si cambia el sistema o cómo conforma el once inicial.