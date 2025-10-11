LUB: el clásico entre Nacional y Peñarol fue suspendido previo al inicio del segundo cuarto

En el inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol había un partido que se robaba la atención. El fixture quiso que el clásico entre Nacional y Peñarol se jugara en la primera fecha, pero lamentablemente el cotejo fue suspendido previo al inicio del segundo cuarto por un insólito motivo.
Luego de que los aurinegros terminaran el primer cuarto 17-13 arriba en el Polideportivo del Gran Parque Central, los árbitros resolvieron suspender el encuentro a raíz de problemas de conectividad con el reloj, que tuvo fallas desde el inicio.
En cuanto al trámite, el comienzo fue favorable a los aurinegros, que llegaron a ponerse 6-2, hasta que los árbitros tuvieron que parar momentáneamente el partido porque el reloj ya comenzaba a evidenciar inconvenientes, hecho que hizo que el primer cuarto durara aproximadamente 35 minutos.
Peñarol siguió encontrando espacios y logró sacarle doce puntos de máxima a un Nacional al que le costaba mucho en ofensiva.
A cuatro minutos del cierre del primer cuarto, Ernesto Oglivie -que había anotado cuatro de los cinco puntos tricolores hasta entonces- sufrió una lesión por la que se vio obligado a pedir el cambio, tras una jugada en la que tuvo que quedarse parado y no pudo seguir la marca del jugador aurinegro. Tuvo que retirarse con hielo cerca de su tobillo y se le realizarán estudios. Se teme que pueda perderse el resto de la temporada.
Los ingresos de Patricio Prieto, Agustín Méndez y Pablo Gómez mejoraron defensivamente al tricolor, que a partir de esa fortaleza pudo emparejar las acciones y maquillar la superioridad aurinegra de los primeros minutos.
Un triple de James Feldeine (el único de Nacional en la noche) le permitió al albo recortar diferencias. De esta manera, Peñarol cerró el primer cuarto 17-13 arriba.
Santiago Vescovi, con ocho puntos en el aurinegro, y Feldeine, con cinco en Nacional, eran los goleadores de cada equipo. En triples, Nacional había anotado apenas uno de nueve, y Peñarol dos de siete.
Partido suspendido
El segundo cuarto nunca comenzó. Los problemas con el reloj continuaron y los árbitros decidieron suspender el partido. Se manejó la alternativa de jugar lo que resta del encuentro el domingo, pero en principio esa posibilidad no prosperaría. Otra opción es el lunes. Sin embargo, todavía no hay confirmación oficial respecto a la nueva fijación.