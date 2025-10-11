LUB: el clásico entre Nacional y Peñarol fue suspendido previo al inicio del segundo cuarto

Peñarol siguió encontrando espacios y logró sacarle doce puntos de máxima a un Nacional al que le costaba mucho en ofensiva.

A cuatro minutos del cierre del primer cuarto, Ernesto Oglivie -que había anotado cuatro de los cinco puntos tricolores hasta entonces- sufrió una lesión por la que se vio obligado a pedir el cambio, tras una jugada en la que tuvo que quedarse parado y no pudo seguir la marca del jugador aurinegro. Tuvo que retirarse con hielo cerca de su tobillo y se le realizarán estudios. Se teme que pueda perderse el resto de la temporada.

Los ingresos de Patricio Prieto, Agustín Méndez y Pablo Gómez mejoraron defensivamente al tricolor, que a partir de esa fortaleza pudo emparejar las acciones y maquillar la superioridad aurinegra de los primeros minutos.

Un triple de James Feldeine (el único de Nacional en la noche) le permitió al albo recortar diferencias. De esta manera, Peñarol cerró el primer cuarto 17-13 arriba.

Santiago Vescovi, con ocho puntos en el aurinegro, y Feldeine, con cinco en Nacional, eran los goleadores de cada equipo. En triples, Nacional había anotado apenas uno de nueve, y Peñarol dos de siete.

Partido suspendido

El segundo cuarto nunca comenzó. Los problemas con el reloj continuaron y los árbitros decidieron suspender el partido. Se manejó la alternativa de jugar lo que resta del encuentro el domingo, pero en principio esa posibilidad no prosperaría. Otra opción es el lunes. Sin embargo, todavía no hay confirmación oficial respecto a la nueva fijación.