Nacional en alerta ante el rumor del interés de Peñarol por Carneiro

Carneiro seguirá en Nacional

La cabeza de Carneiro hoy sigue puesta en Nacional, que es dueño del 15% de su ficha. Si bien la recuperación de la lesión de ligamentos cruzados no le ha sido sencilla, ya se lo ve motivado y enfocado en mejorar su coordinación en la cancha, sostienen desde la interna.

Sobre su futuro, este jueves hablarán en una reunión virtual el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, y el agente Bentancur. Además, tienen previsto intercambiar sobre la situación contractual de Exequiel Mereles, que vence contrato en diciembre de 2026 y a quien pretenden renovarle.

La palabra de Vairo

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, se refirió a la situación de Gonzalo Carneiro y los rumores crecientes de los últimos días para una posible llegada a Peñarol, luego que su par aurinegro, Ignacio Ruglio, confesara que consultó por él con su representante Pablo Bentancur.

“Carneiro está absolutamente integrado al equipo, es uno de los jugadores más queridos en el grupo, cada vez esta volviendo más a su ritmo y estamos convencidos que nos va a dar resultados, algunos este año incluso”, mencionó para abrir el fuego y encarar el tema.

“Tiene contrato hasta finales de 2026, por más que tiene una cláusula de salida, algo que se usa como estrategia para generar un poco de ruido”, dijo sobre los dichos de Bentancur al mencionar que la misma es baja y podría estar en la mesa al cerrar la temporada.

Tampoco eludió criticar a Ignacio Ruglio por hacer mención al jugador y consultar por él con su representante en plena lucha por el Uruguayo: “No es lo correcto, pero cada uno con su librito”.

“Tuve un intercambio muy por arriba vía mensajes de WhatsApp con Bentancur, tocamos los temas muy por arriba y quedamos en hablar en las próximas horas para hablar del contrato de Exequiel Mereles y allí también hablaremos de este tema”, expresó.