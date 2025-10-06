Hacete socio para acceder a este contenido

Copa AUF | Peñarol | Racing

por un lugar en la definición

Se fijaron las semifinales de la Copa AUF Uruguay: ¿Cuándo y dónde se juegan?

Defensor Sporting ante Peñarol jugarán en el Viera, mientras que Racing y Plaza Colonia se enfrentarán en el Campeones Olímpicos de Florida.

 Foto: Copa AUF Uruguay
Con un partido en Montevideo y otro en el interior del país, la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay, fijó los detalles de lo que serán las semifinales del torneo que otorgará un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Defensor Sporting y Peñarol se enfrentarán en el Parque Viera el miércoles 15 de octubre a las 21:00 horas. El violeta va por el tetracampeonato, mientras que el carbonero llega como uno de los grandes favoritos a alzar la copa.

El jueves 16 de octubre, también a las 21:00 horas, se disputará la otra semifinal, que tendrá lugar en el Campeones Olímpicos de Florida y enfrentará a Racing ante Plaza Colonia. Ambos nombres son nuevos en esta instancia, y van buscando llegar a la final para dar el batacazo.

