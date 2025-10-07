Futbolista de Peñarol comparecerá ante la Justicia argentina por una denuncia de violación

Diego García, futbolista que actualmente defiende a Peñarol, deberá declarar ante la Justicia argentina el próximo 28 de octubre, fecha en la que comenzará el juicio oral por una denuncia de violación, hecho que habría ocurrido en el año 2021.
El volante de 28 años, se enfrenta a una pena que puede ir desde los 6 a los 15 años de prisión, en caso de que se lo encuentre culpable del hecho.
La denuncia fue presentada por una jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata en el año 2021, cuando Diego García defendía los colores de ese club. Según relató la denunciante, el jugador la golpeó y abusó de ella en un baño durante una fiesta.
García estuvo cerca de llegar a Nacional a mitad del 2022, pero ante las críticas por parte de los hinchas, los dirigentes resolvieron no seguir adelante con las negociaciones. Antes de recaer en Peñarol, el futbolista tuvo un muy buen pasaje por Liverpool, dónde también hubo resistencia por parte de los hinchas.