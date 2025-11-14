Peñarol-Liverpool: vuelve Maxi Olivera y Kevin Amaro en carrera

Vuelve Maxi Olivera

En los carboneros, el que ya entrena a la par de sus compañeros y se alista para ir de arranque en el lateral izquierdo es el capitán Maximiliano Olivera. El experimentado jugador, está recuperado y volverá al once inicial.

La principal duda pasa por el otro lateral donde todo Aguirre tiene tres posibilidades. Emanuel Gularte gana terreno sobre Pedro Milans y Jesús Trindade. Milans tuvo muchos problemas en el duelo del Clausura ante los negriazules con el extremo Nicolás Vallejo, lo que llevaría a que el entrenador se definiera por colocar a Gularte en ese lugar. Trindade también es una posibilidad, pero estaría en el banco de suplentes.

Los que vuelven después de cumplir un partido de suspensión son Ignacio Sosa y el argentino Eric Remedi.

De ahí para adelante, Aguirre no tendría mayores dudas. Stiven Mulhethaler continuará como titular y se mantiene el doble nuevo con Silvera y Arezo.

Así las cosas, el once de Peñarol para arrancar contra Liverpool sería con Brayan Cortés, Jesús Emanuel Gularte o Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Leonardo Fernández, Stiven Mulhethaler, Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

Liverpool espera por Amaro

Luego de algunos días de incertidumbre el panorama para Liverpool parece aclararse. La gran duda por un tema de lesión Kevin Amaro estuvo en duda, pero el jugador evolucionó favorablemente y se perfila para estar a la orden.

Amaro está bajo la mirada de Bielsa en la selección, se recupera de una dolencia muscular y entre viernes y sábado será exigido definitivamente, aunque todo hace pensar que al ser un partido definitorio será parte del plantel.

De esa instancia se sabrá si irá de arranque en el lateral derecho, o en su defecto estará en el banco y el titular será Facundo Perdomo.

El equipo sería con: por Sebastián Lentinlelly, Kevin Amaro o Facundo Perdomo, Martín Rea, Enzo Castillo, Lucas Suárez, Martín Rabuñal, Lucas Acosta, Gonzalo Nápoli, Manuel Castro, Abel Hernández y Nicolás Vallejo.

Hasta el momento se llevan vendidas más de 20.000 entradas para el partido del domingo entre aurinegros y negriazules.

El aurinegro será dirigido por Andrés Matonte que estará acompañado en las bandas por Horacio Ferreiro y Martín Soppi. Bruno Sacarelo será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Antonio García, Yimmy Álvarez como AVAR 1 y Santiago Fernández como AVAR 2.