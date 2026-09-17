Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Like flores amarillas | origen |

Un fenómeno viral

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de setiembre? La historia detrás de la tradición

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de setiembre? La historia detrás de una tradición que se convirtió en un fenómeno viral.

Origen de la tradición de regalar flores amarillas el 21 de setiembre.

Origen de la tradición de regalar flores amarillas el 21 de setiembre.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Cada 21 de setiembre, las florerías y las redes sociales de Uruguay se llenan de ramos amarillos. Girasoles, rosas y fresias aparecen como regalos para parejas, amistades y seres queridos, en una costumbre que acompaña la llegada de la primavera al Hemisferio Sur. Pero ¿por qué se regalan flores amarillas en esta fecha? La respuesta está en una telenovela juvenil argentina que, dos décadas después de su estreno, convirtió una canción en un símbolo del afecto.

El origen de las flores amarillas: una canción de Floricienta

Para encontrar el origen de esta tradición hay que viajar a 2004, cuando la televisión argentina estrenó Floricienta, una telenovela juvenil creada por Cris Morena y protagonizada por Florencia Bertotti.

En una de sus canciones más recordadas, «Flores Amarillas», la protagonista expresa el deseo de que la persona amada llegue al comienzo de la primavera con un ramo de flores amarillas. El gesto representa la ilusión de un amor verdadero, duradero y capaz de convertir un día común en un momento especial.

La canción quedó asociada a los recuerdos de quienes crecieron viendo la serie. Durante años, el deseo de recibir flores amarillas permaneció ligado a la ficción y a la nostalgia de una generación. Sin embargo, las redes sociales le dieron una nueva vida y transformaron aquella escena romántica en una tradición que se repite cada año.

¿Cómo se convirtió en una tradición viral?

Alrededor de 2021, la canción comenzó a circular con fuerza en TikTok. Los usuarios recuperaron el fragmento musical y lo utilizaron para recordar a sus parejas que el 21 de setiembre se acercaba.

Los videos mostraban ramos de flores, reacciones de personas sorprendidas y mensajes que invitaban a cumplir el deseo de Floricienta. La tendencia se extendió a otras redes sociales y llegó a distintos países de América Latina, donde el regalo adquirió un significado propio.

Así, una costumbre nacida en la pantalla chica pasó a formar parte de la vida cotidiana. Lo que antes era una referencia a una telenovela se convirtió en una fecha esperada por quienes desean recibir o regalar un ramo amarillo.

¿Por qué el 21 de setiembre?

En Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Bolivia, el 21 de setiembre coincide con la llegada de la primavera en el Hemisferio Sur. La estación está asociada con el renacimiento de la naturaleza, los días más largos y el regreso de los colores a los espacios públicos.

Esa coincidencia hizo que la canción de Floricienta encontrara una fecha ideal para convertirse en tradición. El amarillo, por su parte, evoca el sol, la alegría y la energía, cualidades que suelen relacionarse con la nueva estación.

En el Hemisferio Norte, la costumbre también se replica, aunque la fecha vinculada a la primavera es el 21 de marzo. En países como México, Colombia y España, los usuarios adaptaron el gesto a su propio calendario estacional.

¿Qué significa regalar flores amarillas?

Aunque en algunas tradiciones el amarillo se relacionó con los celos o la envidia, el fenómeno de las flores amarillas del 21 de setiembre le otorgó un sentido diferente.

Hoy, el ramo puede representar:

  • Amor romántico: una referencia a la canción de Floricienta y al deseo de recibir un gesto de amor.

  • Amistad: una manera de demostrar cariño y celebrar un vínculo importante.

  • Alegría y nuevos comienzos: un regalo asociado a la primavera, la luz y la renovación.

No existe una única flor obligatoria. Los girasoles, las rosas, las fresias, los crisantemos y las marimonias son algunas de las opciones que aparecen en los ramos de esta fecha.

De la televisión a las florerías

La tradición de las flores amarillas demuestra cómo una canción puede trascender su historia original y convertirse en un fenómeno cultural. Lo que comenzó como un deseo romántico de un personaje de ficción encontró en TikTok una nueva forma de circulación y se instaló en el calendario afectivo de miles de personas.

Cada 21 de setiembre, el gesto vuelve a repetirse, alguien recibe un ramo amarillo, recuerda la canción de Floricienta y comparte la imagen en redes sociales. Una escena televisiva de 2004 se transformó así en una de las costumbres más reconocibles de la primavera latinoamericana.

Temas

Te puede interesar