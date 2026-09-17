¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de setiembre? La historia detrás de la tradición

La canción quedó asociada a los recuerdos de quienes crecieron viendo la serie. Durante años, el deseo de recibir flores amarillas permaneció ligado a la ficción y a la nostalgia de una generación. Sin embargo, las redes sociales le dieron una nueva vida y transformaron aquella escena romántica en una tradición que se repite cada año.

¿Cómo se convirtió en una tradición viral?

Alrededor de 2021, la canción comenzó a circular con fuerza en TikTok. Los usuarios recuperaron el fragmento musical y lo utilizaron para recordar a sus parejas que el 21 de setiembre se acercaba.

Los videos mostraban ramos de flores, reacciones de personas sorprendidas y mensajes que invitaban a cumplir el deseo de Floricienta. La tendencia se extendió a otras redes sociales y llegó a distintos países de América Latina, donde el regalo adquirió un significado propio.

Así, una costumbre nacida en la pantalla chica pasó a formar parte de la vida cotidiana. Lo que antes era una referencia a una telenovela se convirtió en una fecha esperada por quienes desean recibir o regalar un ramo amarillo.

¿Por qué el 21 de setiembre?

En Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Bolivia, el 21 de setiembre coincide con la llegada de la primavera en el Hemisferio Sur. La estación está asociada con el renacimiento de la naturaleza, los días más largos y el regreso de los colores a los espacios públicos.

Esa coincidencia hizo que la canción de Floricienta encontrara una fecha ideal para convertirse en tradición. El amarillo, por su parte, evoca el sol, la alegría y la energía, cualidades que suelen relacionarse con la nueva estación.

En el Hemisferio Norte, la costumbre también se replica, aunque la fecha vinculada a la primavera es el 21 de marzo. En países como México, Colombia y España, los usuarios adaptaron el gesto a su propio calendario estacional.

¿Qué significa regalar flores amarillas?

Aunque en algunas tradiciones el amarillo se relacionó con los celos o la envidia, el fenómeno de las flores amarillas del 21 de setiembre le otorgó un sentido diferente.

Hoy, el ramo puede representar:

Amor romántico: una referencia a la canción de Floricienta y al deseo de recibir un gesto de amor.

Amistad: una manera de demostrar cariño y celebrar un vínculo importante.

Alegría y nuevos comienzos: un regalo asociado a la primavera, la luz y la renovación.

No existe una única flor obligatoria. Los girasoles, las rosas, las fresias, los crisantemos y las marimonias son algunas de las opciones que aparecen en los ramos de esta fecha.

De la televisión a las florerías

La tradición de las flores amarillas demuestra cómo una canción puede trascender su historia original y convertirse en un fenómeno cultural. Lo que comenzó como un deseo romántico de un personaje de ficción encontró en TikTok una nueva forma de circulación y se instaló en el calendario afectivo de miles de personas.

Cada 21 de setiembre, el gesto vuelve a repetirse, alguien recibe un ramo amarillo, recuerda la canción de Floricienta y comparte la imagen en redes sociales. Una escena televisiva de 2004 se transformó así en una de las costumbres más reconocibles de la primavera latinoamericana.