Oddone sobre el PIB: "Estaba dentro de lo previsto" y descartó corregir proyecciones

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se hizo eco de la retracción de la economía y aseguró que el último dato del Producto Interno Bruto (PIB), que reflejó una caída del 0,5% en el segundo semestre, “estaba dentro de lo previsto” por las autoridades.
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“Si revisan las actas, decíamos que la actividad se iba a contraer entre 0,5 y 0,7%”, sostuvo Oddone, quien descartó por el momento corregir a la baja las proyecciones de crecimiento, en momentos donde los analistas recortan cada vez más sus previsiones.
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se hizo eco del último informe de Cuentas Nacionales del Banco Central del Uruguay (BCU) y atribuyó la cifra al impacto de la sequía en el agro, advirtiendo que, descontado ese sector, “la economía está creciendo en la tendencia que tenemos prevista para el año”.
“Lo más importante es concentrarse en el dato de cuánto creció la economía si uno no toma en cuenta el sector agropecuario. Fue un 1,4% en términos iinteranuales, o sea que el efecto de contracción es un efecto enteramente asociado al fenómeno climático del primer trimestre”, argumentó en declaraciones a la prensa tras comparecer ante la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado por la Rendición de Cuentas.
Oddone sostiene proyecciones
Al ser consultado por las proyecciones del MEF sobre el crecimiento, en 1,6% para este año, Oddone ratificó que el dato “es realista de acuerdo a la información que tenemos”. De todos modos, admitió que una eventual variación puede darse dependiendo de “eventos climáticos o a una situación puntual del segundo semestre”.
“Estamos siguiendo con mucho detenimiento y, si tuviéramos la percepción de no llegar, vamos a hacer las correcciones correspondientes, pero, por ahora, no forma parte de nuestro horizonte”, aclaró.
En esta línea, el ministro volvió a descartar cambios tributarios “en un escenario fiscal normal” y comparó la situación a nivel regional, con previsiones a la baja por un “tirante” panorama global.