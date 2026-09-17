Oddone sobre el PIB: "Estaba dentro de lo previsto" y descartó corregir proyecciones

“Lo más importante es concentrarse en el dato de cuánto creció la economía si uno no toma en cuenta el sector agropecuario. Fue un 1,4% en términos iinteranuales, o sea que el efecto de contracción es un efecto enteramente asociado al fenómeno climático del primer trimestre”, argumentó en declaraciones a la prensa tras comparecer ante la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado por la Rendición de Cuentas.

Oddone sostiene proyecciones

Al ser consultado por las proyecciones del MEF sobre el crecimiento, en 1,6% para este año, Oddone ratificó que el dato “es realista de acuerdo a la información que tenemos”. De todos modos, admitió que una eventual variación puede darse dependiendo de “eventos climáticos o a una situación puntual del segundo semestre”.

“Estamos siguiendo con mucho detenimiento y, si tuviéramos la percepción de no llegar, vamos a hacer las correcciones correspondientes, pero, por ahora, no forma parte de nuestro horizonte”, aclaró.

En esta línea, el ministro volvió a descartar cambios tributarios “en un escenario fiscal normal” y comparó la situación a nivel regional, con previsiones a la baja por un “tirante” panorama global.