Sociedad balazos | ataques | policías

En la última madrugada

Investigan dos ataques a balazos contra policías de Investigaciones en Flor de Maroñas y Peñarol

Los policías de Investigaciones de la Zona III fueron atacados a balazos, en la madrugada del viernes, en confusos enfrentamientos con criminales.

Auto de policía de Investigaciones atacado a balazos en Peñarol.&nbsp;

Auto de policía de Investigaciones atacado a balazos en Peñarol. 

 Captura Subrayado
Por Redacción Caras y Caretas

En la madrugada de este viernes se registraron dos ataques a balazos contra policías de Investigaciones de la Zona III (Montevideo). El primero en Flor de Maroñas y el segundo en el barrio Peñarol. Los efectivos se desplazaban en vehículos particulares sin identificación policial.

Ataque a balazos en Flor de Maroñas

El primer ataque ocurrió sobre las 3:00 AM en la esquina de Sebastopol y Rúben Darío, en el barrio Flor de Maroñas.

Según consignó Subrayado, el auto en el que iban policías de Investigaciones llegó al lugar por disparos de arma de fuego en la zona y, enseguida, un hombre con vestimenta de delivery disparó contra ellos.

Los efectivos respondieron al ataque con siete disparos y se retiraron para solicitar apoyo.

Luego regresaron y registraron a algunas de las personas que estaban en la zona, quienes dijeron desconocer lo sucedido.

El ataque a balazos en Peñarol

Pasadas las 4:00 AM se produjo el otro ataque en Máximo Santos y Logroño, en el barrio Peñarol.

Policías de Investigaciones de la Zona Operacional III patrullaban la zona por un robo en el interior de un camión y cuando llegaron a la calle Santos, cinco personas que estaban en el frente de una casa comenzaron a disparar contra el auto en el que se trasladaban los policías con al menos dos armas de fuego.

En el interior del vehículo iban tres efectivos policiales de Investigaciones que repelieron la agresión. Los atacantes se replegaron hacia el interior de la casa.

El vehículo recibió dos impactos de bala: en un vidrio trasero y otro en la manija de una puerta, pero no se registraron heridos.

En tanto, de la vivienda donde se escondieron los atacantes salió un hombre de 45 años con un disparo en la pierna. El individuo fue detenido y trasladado a un centro de salud.

Tras la detención, una mujer autorizó el ingreso de los policías a la casa, pero los involucrados ya habían escapado con las armas. Se cambiaron de ropa y las prendas que dejaron fueron incautadas.

