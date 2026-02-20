Investigan dos ataques a balazos contra policías de Investigaciones en Flor de Maroñas y Peñarol

Los efectivos respondieron al ataque con siete disparos y se retiraron para solicitar apoyo.

Luego regresaron y registraron a algunas de las personas que estaban en la zona, quienes dijeron desconocer lo sucedido.

El ataque a balazos en Peñarol

Pasadas las 4:00 AM se produjo el otro ataque en Máximo Santos y Logroño, en el barrio Peñarol.

Policías de Investigaciones de la Zona Operacional III patrullaban la zona por un robo en el interior de un camión y cuando llegaron a la calle Santos, cinco personas que estaban en el frente de una casa comenzaron a disparar contra el auto en el que se trasladaban los policías con al menos dos armas de fuego.

En el interior del vehículo iban tres efectivos policiales de Investigaciones que repelieron la agresión. Los atacantes se replegaron hacia el interior de la casa.

El vehículo recibió dos impactos de bala: en un vidrio trasero y otro en la manija de una puerta, pero no se registraron heridos.

En tanto, de la vivienda donde se escondieron los atacantes salió un hombre de 45 años con un disparo en la pierna. El individuo fue detenido y trasladado a un centro de salud.

Tras la detención, una mujer autorizó el ingreso de los policías a la casa, pero los involucrados ya habían escapado con las armas. Se cambiaron de ropa y las prendas que dejaron fueron incautadas.