Día del Cáncer de Colon: expertos informan sobre factores de riesgo y prevención

De acuerdo con la guía clínica del Ministerio de Salud Pública, el cáncer colorrectal es el tumor maligno más común del aparato digestivo. Sin embargo, su pronóstico mejora considerablemente cuando se detecta en etapas iniciales: en esos casos, la supervivencia puede superar el 90%.

Factores de riesgo

La presidenta de la SUED, la doctora Marie Howe, advirtió que la enfermedad presenta una alta frecuencia y que comienza a observarse en personas más jóvenes. “Es una enfermedad muy frecuente y la estamos viendo en pacientes cada vez más jóvenes. Está asociada con algunos factores de riesgo, como el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y la mala alimentación, con exceso de carnes rojas y ultraprocesados, y falta de frutas y verduras. Todo ello, junto con otros factores, puede llevar a desarrollar cáncer de colon”, señaló.

En relación a la prevención, Howe explicó que existen estrategias consolidadas a nivel internacional para el diagnóstico precoz. “A partir de los 50 años, individuos sanos, sin antecedentes en la familia y sin ninguna enfermedad que pueda ser predisponente de cáncer de colon deberían hacerse el test de sangre oculta en materia fecal, que es llevar simplemente una muestra de materia y, en caso que dé positivo, deberán complementarla con una colonoscopia que ayuda a encontrar lesiones precancerosas y tratarlas”, indicó.

También recomendó prestar atención a señales como alteraciones en el tránsito intestinal, presencia de sangre en las heces o dolor abdominal, ya que pueden ser indicios que requieren consulta médica. Asimismo, subrayó la necesidad de controles más estrictos en personas con antecedentes familiares, pólipos o enfermedades inflamatorias intestinales.

En esa línea, la especialista remarcó el papel de la endoscopía en la prevención: “A través de la endoscopía, se pueden detectar pólipos, que son los precursores del cáncer de colon y, de esta forma, lograr extirparlos a tiempo y prevenir la evolución hacia el cáncer. De este modo se detectan en etapas más precoces, previo al inicio de los síntomas”. Y añadió: “Es importante que la gente esté informada porque el cáncer colorrectal se puede prevenir”.