Peñarol derrotó por 2 a 0 a Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida

Peñarol derrotó por 2 a 0 a Boston River en el estadio Campeones Olímpicos de Florida por la octava fecha del Torneo Apertura. Los goles del mirasol fueron convertidos por Eduardo Darías y Matías Arezo.
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El primer tiempo mostró a un Peñarol mejor parado en la cancha y a un Boston River tratando de emparejar las incidencias. Tal es así, que antes de finalizar un penal para el sastre estuvo a punto de empatar el encuentro. No fue posible gracias a la intervención del golero aurinegro que evitó la caída de su arco.
BOSTON RIVER:
Bruno Antúnez, Juan Acosta, Kevin Sotto, Mateo Rivero, Jairo O’Neil (46′ Franco Pérez), Francisco Barrios, Agustín Amado, Gonzalo Reyna, Gastón Ramírez (46′ Yair González), Fredy Martínez y Alexander González.
Director técnico: Ignacio Ithurralde.
Suplentes: Juan González, Martín González, Ignacio Fernández, Lautaro Vázquez, Federico Dafonte, Facundo Muñoa, Leandro Suhr y Francisco Bonfliglio.
PEÑAROL:
Washington Aguerre, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Jesús Trindade, Roberto Fernández, Eric Remedi, Luis Miguel Angulo, Leonardo Fernández, Eduardo Darias (46′ Gastón Togni) y Facundo Batista.
Director técnico: Diego Aguirre.
Suplentes: Sebastián Britos, Kevin Rodríguez, Matías González, Andrés Madruga, Germán Barbas, Stiven Muhlethaler, Leandro Umpiérrez, Franco González y Matías Arezo.
Jueces: Mathías De Armas, acompañado por Agustín Berisso y Carlos Roca. El cuarto árbitro será Ruben Umpiérrez, mientras que en el VAR estarán Jonathan Fuentes y Federico Piccardo.