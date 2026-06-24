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Deportes Club Atlético Peñarol | Lanús | extremos

Debutó con Gallardo

Peñarol se interesó por un extremo de River argentino y negocia con el millonario

Diego Aguirre insiste en reforzar las bandas y tiene varios nombres arriba de la mesa. También busca un defensa y un lateral zurdo.

Cristian Leonel Jaime interesa a Peñarol.

Cristian Leonel Jaime interesa a Peñarol.
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En las últimas horas, Lanús de Argentina llegó a un acuerdo con Peñarol para la cesión de un año con opción de compra de Facundo Batista, delantero que retornó para esta temporada al carbonero, con el que firmó hasta diciembre de 2028.

La vuelta de Batista a Peñarol, tras haber jugado en 2024, se concretó a fines de diciembre, cuando el club le compró un porcentaje de su ficha a Atlético Nacional de Colombia. Sin embargo, ha jugado solamente 726 minutos, repartidos en 22 partidos, en los que marcó un gol y dio tres asistencias.

Este miércoles viajará a Buenos Aires para realizarse los estudios médicos correspondientes. Será compañero del también uruguayo Gonzalo Pérez y jugará la Copa Sudamericana.

Formado en Defensor Sporting y con pasado en la selección uruguaya sub-20, jugó también en Chiasso, de Suiza; Ponte Preta, de Brasil; Académico Viseu, de Portugal; Deportivo Maldonado; Necaxa y Querétaro, de México; Polissya Zhytomyr, de Ucrania; y Atlético Nacional, de Colombia.

Peñarol ahora evalúa un posible sustituto, ya que seguirá Abel Hernández y comprarán el pase de Matías Arezo. Jonathan Rodríguez está cerca de concretar su vuelta, aunque hay “algunas opciones” más, señaló Ignacio Ruglio este martes en radio Sport 890.

Obsesión por los extremos

Desde hace un par de períodos de pases en Peñarol parece haber una obsesión con los extremos. El técnico Diego Aguirre volvió a solicitar un extremo en este período de pases y la dirigencia está buscando satisfacer las necesidades del entrenador. Diego Hernández es una opción y Nicolás Vallejo es el que quiere el entrenador. Hernández puede llegar, Vallejo a esta altura es bastante difícil.

Ahora bien, según publica Ovación en las últimas horas apareció un nombre que no sería primera opción, pero por el cual el mirasol se interesó. Se trata de una joya de River Plate de Argentina y su nombre es Cristian Leonel Jaime.

El extremo millonario nació en Tigre y en julio cumple 20 años. Firmó su primer contrato profesional con River en octubre del año pasaado, hasta el 31 de diciembre de 2028.

Fue Marcelo Gallardo quien lo hizo debutar en Primera en octubre de 2024 y tiene cuatro partidos con el primer equipo. Eduardo Coudet nunca le dio minutos y parece no tenerlo en cuenta, factor que motivó a River a buscarle un destino donde pueda sumar minutos. Peñarol aparece como una muy buena opción para el futbolista.

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