Peñarol se interesó por un extremo de River argentino y negocia con el millonario

Formado en Defensor Sporting y con pasado en la selección uruguaya sub-20, jugó también en Chiasso, de Suiza; Ponte Preta, de Brasil; Académico Viseu, de Portugal; Deportivo Maldonado; Necaxa y Querétaro, de México; Polissya Zhytomyr, de Ucrania; y Atlético Nacional, de Colombia.

Peñarol ahora evalúa un posible sustituto, ya que seguirá Abel Hernández y comprarán el pase de Matías Arezo. Jonathan Rodríguez está cerca de concretar su vuelta, aunque hay “algunas opciones” más, señaló Ignacio Ruglio este martes en radio Sport 890.

Obsesión por los extremos

Desde hace un par de períodos de pases en Peñarol parece haber una obsesión con los extremos. El técnico Diego Aguirre volvió a solicitar un extremo en este período de pases y la dirigencia está buscando satisfacer las necesidades del entrenador. Diego Hernández es una opción y Nicolás Vallejo es el que quiere el entrenador. Hernández puede llegar, Vallejo a esta altura es bastante difícil.

Ahora bien, según publica Ovación en las últimas horas apareció un nombre que no sería primera opción, pero por el cual el mirasol se interesó. Se trata de una joya de River Plate de Argentina y su nombre es Cristian Leonel Jaime.

El extremo millonario nació en Tigre y en julio cumple 20 años. Firmó su primer contrato profesional con River en octubre del año pasaado, hasta el 31 de diciembre de 2028.

Fue Marcelo Gallardo quien lo hizo debutar en Primera en octubre de 2024 y tiene cuatro partidos con el primer equipo. Eduardo Coudet nunca le dio minutos y parece no tenerlo en cuenta, factor que motivó a River a buscarle un destino donde pueda sumar minutos. Peñarol aparece como una muy buena opción para el futbolista.