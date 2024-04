Peñarol viajó a Rosario con algunas bajas

Washington Aguerre y Leonardo Sequeira no viajarán con la delegación de Peñarol que enfrentará a Rosario Central el jueves a las 19 horas en el Gigante de Arroyito. En la institución mirasol no quieren confirmar el grado de las lesiones, pero fuentes indicaron que no están desgarrados y que estarán en los encuentros ante Rosario Central y Deportivo Maldonado.