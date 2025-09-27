Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes

Haciendo historia

Uruguay campeón del mundo en remo: Felipe Klüver ganó la medalla de oro

Felipe Klüver de 25 años obtuvo el primer lugar en una muy peleada regata y con un tiempo de 6 minutos 54 segundos y 10 décimas.

Felipe Klüver le dio la medalla de oro a Uruguay en el Mundial de China.

Felipe Klüver le dio la medalla de oro a Uruguay en el Mundial de China.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El deporte uruguayo no deja de sorprender. El remo vive otro día de gloria y el gran protagonista fue Felipe Klüver, que este sábado en la madrugada de nuestro país se consagró campeón del mundo. El mercedario fue medalla de oro en la Final A del single scull peso ligero del Mundial de China.

Felipe Klüver de 25 años obtuvo el primer lugar en una muy peleada regata y con un tiempo de 6 minutos 54 segundos y 10 décimas, logró esa tan ansiada medalla de oro quedando por delante del austríaco Julian Schoeberl, plata con 6'57"85", y del irlandés Thomas Mc Carthy, bronce con 6'59"07.

Se trata de un logro histórico para el remo celeste ya que es la primera vez que un uruguayo gana una medalla de oro en un Mundial, certamen que se disputa desde el año 1962.

La carrera

"Estoy muy feliz, trabajé muy duro", dijo un emocionado Felipe Klüver a World Rowing tras subirse al podio en Shanghái, agregando: "Gracias a todo mi equipo, a todos en Uruguay que me ayudaron y me apoyaron. Es increíble".

La final de scull individual masculino ligero fue una tremenda regata en la que el campeón mundial Sub 23, Halil Kaan Koroglu de Turquía, salió con toda la fuerza por el carril 2, pero el austríaco Julian Schoeberl pasó al frente en la mitad del recorrido.

De todas maneras, la historia iba a terminar de otra forma porque después de los 1.000 metros de competencia, apareció el remero uruguayo que con gran esfuerzo, trabajo y dedicación, estampó su nombre en la definición.

Felipe Klüver aceleró en los últimos 500 metros de carrera, superó a Schoeberl con una determinación fantástica y conquistó la medalla de oro, la primera de Uruguay en el Campeonato Mundial de Remo sénior.

El austríaco debió conformarse con la plata en lo que fue la primera medalla en esta categoría para su país desde 1985, mientras que el irlandés Thomas Mc Carthy se llevó el bronce.

Dejá tu comentario

Te puede interesar