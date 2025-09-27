Uruguay campeón del mundo en remo: Felipe Klüver ganó la medalla de oro

La carrera

"Estoy muy feliz, trabajé muy duro", dijo un emocionado Felipe Klüver a World Rowing tras subirse al podio en Shanghái, agregando: "Gracias a todo mi equipo, a todos en Uruguay que me ayudaron y me apoyaron. Es increíble".

La final de scull individual masculino ligero fue una tremenda regata en la que el campeón mundial Sub 23, Halil Kaan Koroglu de Turquía, salió con toda la fuerza por el carril 2, pero el austríaco Julian Schoeberl pasó al frente en la mitad del recorrido.

De todas maneras, la historia iba a terminar de otra forma porque después de los 1.000 metros de competencia, apareció el remero uruguayo que con gran esfuerzo, trabajo y dedicación, estampó su nombre en la definición.

Felipe Klüver aceleró en los últimos 500 metros de carrera, superó a Schoeberl con una determinación fantástica y conquistó la medalla de oro, la primera de Uruguay en el Campeonato Mundial de Remo sénior.

El austríaco debió conformarse con la plata en lo que fue la primera medalla en esta categoría para su país desde 1985, mientras que el irlandés Thomas Mc Carthy se llevó el bronce.