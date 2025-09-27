Valeria Ripoll quiere ser intendenta pero no descarta volver a ser candidata a la vicepresidencia

Volvió Valeria Ripoll. En realidad no se había ido a ningún lado, pero su nombre despareció de los medios después de perder las elecciones y ver frustrada su intención de convertirse en vicepresidenta de la República. La excomunista ahora devenida en dirigente nacionalista, no está dispuesta a bajar sus expectativas pese a que buena parte del Partido Nacional la considera una de las principales responsables de la derrota electoral y quiere ser intendenta aunque tampoco descarta volver a ser candidata a vicepresidenta.
¿Estás segura Valeria?
Valeria Ripoll reapareció después de que la autocrítica de algunos sectores del Partido Nacional le atribuyeran responsabilidad en la última derrota electoral.