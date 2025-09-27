Valeria Ripoll quiere ser intendenta pero no descarta volver a ser candidata a la vicepresidencia

1-Desencantada con el Frente Amplio

“Se dice mucha cosa linda por afuera: de la clase obrera, de la lucha por los más débiles, no sé qué. Pero la realidad es que no funciona así. Todo viene digerido, hay un comité central que te dice qué tenés que hacer. Y la prioridad es el partido y seguir en el poder, no la gente”.

2- Su paso por ADEOM

“En Adeom no me puso el Partido Comunista, me pusieron los trabajadores municipales. Yo no estaba dispuesta a cuidar al candidato en vez de defender a los trabajadores”.

3-No sabe si es blanca, pero se siente nacionalista

"Creo que el hecho de ser blanca o no ser blanca será algo que los blancos verán en mí. Y no yo decir: ‘Soy blanca’. Me siento nacionalista, comparto un montón de planteos del partido, sobre todo el valor de la libertad".

4-Quiere ser intendenta

“Ser intendenta es algo que me encantaría. Lo he planteado muchas veces en lo que tiene que ver con la política. Creo que es el rol que más me enamora hoy, porque son 20 años de estar en la intendencia y en el ámbito sindical municipal”.

5-No descarta ser candidata a vicepresidenta si el Partido se lo pide otra vez

Durante la entrevista de Montevideo Portal, Valeria Ripoll planteó que aunque su foco es hoy la capital, no descarta volver a ser candidata a la vicepresidencia si el Partido Nacional se lo pide otra vez, por “todo lo que podría lograr si realmente llegara a ser la vicepresidenta de la República”.