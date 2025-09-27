Hacete socio para acceder a este contenido

Valeria Ripoll

¿Estás segura Valeria?

Valeria Ripoll quiere ser intendenta pero no descarta volver a ser candidata a la vicepresidencia

Valeria Ripoll reapareció después de que la autocrítica de algunos sectores del Partido Nacional le atribuyeran responsabilidad en la última derrota electoral.

Valeria Ripoll quiere ser candidata a intendenta.

 Foto: Focouy
Por Redacción Caras y Caretas

Volvió Valeria Ripoll. En realidad no se había ido a ningún lado, pero su nombre despareció de los medios después de perder las elecciones y ver frustrada su intención de convertirse en vicepresidenta de la República. La excomunista ahora devenida en dirigente nacionalista, no está dispuesta a bajar sus expectativas pese a que buena parte del Partido Nacional la considera una de las principales responsables de la derrota electoral y quiere ser intendenta aunque tampoco descarta volver a ser candidata a vicepresidenta.

Ripoll es Asesora de senador del Partido Nacional

En una entrevista concedida a Montevideo Portal, Valeria Ripoll se mostró orgullosa de no haber buscado obtener un cargo público por la oposición, aunque admitió que trabaja para el Partido Nacional en el Parlamento como asesora del senador y exintendente de Colonia, Carlos Moreira.

Estas son las principales frases de Valería Ripoll en la entrevista:

1-Desencantada con el Frente Amplio

“Se dice mucha cosa linda por afuera: de la clase obrera, de la lucha por los más débiles, no sé qué. Pero la realidad es que no funciona así. Todo viene digerido, hay un comité central que te dice qué tenés que hacer. Y la prioridad es el partido y seguir en el poder, no la gente”.

2- Su paso por ADEOM

“En Adeom no me puso el Partido Comunista, me pusieron los trabajadores municipales. Yo no estaba dispuesta a cuidar al candidato en vez de defender a los trabajadores”.

3-No sabe si es blanca, pero se siente nacionalista

"Creo que el hecho de ser blanca o no ser blanca será algo que los blancos verán en mí. Y no yo decir: ‘Soy blanca’. Me siento nacionalista, comparto un montón de planteos del partido, sobre todo el valor de la libertad".

4-Quiere ser intendenta

“Ser intendenta es algo que me encantaría. Lo he planteado muchas veces en lo que tiene que ver con la política. Creo que es el rol que más me enamora hoy, porque son 20 años de estar en la intendencia y en el ámbito sindical municipal”.

5-No descarta ser candidata a vicepresidenta si el Partido se lo pide otra vez

Durante la entrevista de Montevideo Portal, Valeria Ripoll planteó que aunque su foco es hoy la capital, no descarta volver a ser candidata a la vicepresidencia si el Partido Nacional se lo pide otra vez, por “todo lo que podría lograr si realmente llegara a ser la vicepresidenta de la República”.

