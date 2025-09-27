Peñarol comenzó perdiendo pero logró dar vuelta un partido chivo

El carbonero no comenzó bien y dejó la iniciativa a Cerro Largo que aprovechó su momento y se puso en ventaja. La primera llegada al arco de Peñarol se dio a los 45', con un cabezazo de Maximiliano Silvera. Poco y nada había hecho en el primer tiempo, pero en el descuento Eric Remedi sacó un potente disparo que se coló en el ángulo y puso el empate. Golazo del argentino.