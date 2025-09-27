Peñarol volvió a ganar y estiró su ventaja como único líder del Torneo Clausura. No empezó bien pero logró remotar el resultado y vencer 3-1 a Cerro Largo en el Estadio Centenario. Lucas Correa había puesto en ventaja al Arachán pero Eric Remedi logró el empate y Maximiliano Silvera y Jaime Báez le dieron el triunfo.
El Carbonero sigue líder
Peñarol comenzó perdiendo pero logró dar vuelta un partido chivo
