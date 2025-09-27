Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Torneo Clausura |

El Carbonero sigue líder

Peñarol comenzó perdiendo pero logró dar vuelta un partido chivo

Peñarol venció a Cerro Largo en el Estadio Centenario en un partido que comenzó muy mal pero terminó con una sonrisa.

Por Redacción Caras y Caretas

Peñarol volvió a ganar y estiró su ventaja como único líder del Torneo Clausura. No empezó bien pero logró remotar el resultado y vencer 3-1 a Cerro Largo en el Estadio Centenario. Lucas Correa había puesto en ventaja al Arachán pero Eric Remedi logró el empate y Maximiliano Silvera y Jaime Báez le dieron el triunfo.

El carbonero no comenzó bien y dejó la iniciativa a Cerro Largo que aprovechó su momento y se puso en ventaja. La primera llegada al arco de Peñarol se dio a los 45', con un cabezazo de Maximiliano Silvera. Poco y nada había hecho en el primer tiempo, pero en el descuento Eric Remedi sacó un potente disparo que se coló en el ángulo y puso el empate. Golazo del argentino.

Se cayó Cerro Largo

El segundo tiempo fue otra historia. Peñarol recuperó la pelota y la iniciativa y llegaron los goles. A los 55 fue Maximiliano Silvera y Jaime Báez en el descuento los que terminaron decretando un partido chivo para el carbonero.

Con este resultado el Carbonero quedó cómodo y único líder con 22 puntos en el Clausura y por ahora a tres unidades de Nacional en la tabla Anual.

